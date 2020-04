Tagliafico: ‘Het is voor elke speler een droom om daar deel van uit te maken’

Ajax zag vorig jaar zomer onder meer Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong naar het buitenland vertrekken, maar Nicolás Tagliafico besloot om de Amsterdamse club nog minstens een jaar trouw te blijven. De linksback lijkt nu echter klaar voor een vertrek bij Ajax, met Barcelona als belangrijke gegadigde om hem deze zomer over te nemen. Een transfer naar de Serie A zou ook een optie kunnen zijn, al weet Tagliafico vanwege de coronacrisis niet of een vertrek uit Nederland tot de mogelijkheden behoort.

"Er heerst momenteel veel onzekerheid", verklaart Tagliafico, wiens contract bij Ajax nog twee seizoenen doorloopt, in een interview met Calciomercato. "Ik denk dat er wel enkele aanbiedingen zullen binnenkomen als de transfermarkt weer open gaat. Maar we zijn niet van plan om overhaaste beslissingen te nemen." Onder meer Sport wist onlangs te melden dat Barcelona nadenkt over een bod op Tagliafico, al zorgt de coronacrisis ervoor dat de beleidsbepalers voorzichtig willen omgaan met transferbedragen. Voetbal International voegde eraan toe dat Barcelona waarschijnlijk eerst Jordi Alba of Junior Firpo wil verkopen, voordat er wordt gedacht aan Tagliafico.

Tagliafico, die in het verleden al eens werd genoemd bij Internazionale, zegt niet bij voorbaat ‘nee’ tegen een avontuur in de Serie A. "Die competitie doet mij denken aan de Argentijnse competitie. Niet alleen op tactisch gebied, maar ook de agressie die de meeste teams aan de dag leggen. Daarnaast zijn Argentijnen te vergelijken met Italianen: In de stadions zijn ze vaak luidruchtig, terwijl er ook vaak beledigingen te horen zijn, haha." Om er op meer serieuze toon aan toe te voegen. "De Serie A is een van de beste competities ter wereld, het is voor elke speler een droom om daar deel van uit te maken."

De Ligt maakte vorig jaar al de overstap naar de Serie A en Tagliafico heeft nog geregeld contact met zijn voormalig ploeggenoot. "De Serie A is een zware competitie, zeker voor Matthijs. Een competitie waar de focus ligt op het maken van doelpunten inruilen voor een competitie waar veel meer tactiek om de hoek komt kijken voor verdedigers is niet makkelijk, zeker niet als je nog zo jong bent. Maar ik weet zeker dat Matthijs zich zal blijven ontwikkelen en gaandeweg alleen maar sterker wordt", aldus Tagliafico, die ook positief gestemd is over de slagingskansen van Frenkie de Jong bij Barcelona. "De filosofie van Barça lijkt heel erg op die van Ajax, desalniettemin is er bij Frenkie nog steeds ruimte voor verbetering. Barcelona heeft zeker nog niet het beste van hem gezien."

Tagliafico weet dat zijn landgenoot Lautaro Martínez volop in de belangstelling staat, met onder meer Barcelona en Real Madrid die de spits van Internazionale op de voet volgen. De linksback van Ajax omschrijft zijn ploeggenoot bij het Argentijnse elftal als een ‘geweldige spits’. "Hij denkt niet alleen maar aan doelpunten maken, maar heeft ook altijd oog voor zijn medespelers. Dat is altijd een groot pluspunt voor elke ploeg. Lautaro is een nederige jongen die graag stappen wil zetten als speler. Ik weet zeker dat hij nog heel veel mooie dingen gaat laten zien."