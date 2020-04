Neres: ‘Als mij dat was overkomen, dan had ik Tadic de favela in mij laten zien’

Ajax won vorig jaar in de halve finale van de Champions League met 0-1 van Tottenham Hotspur en na afloop van het treffen Noord-Londen vroeg David Neres om het shirt van zijn landgenoot Lucas Moura. Een week later dompelde de Braziliaanse middenvelder Ajax in diepe rouw met een hattrick in de tweede helft, waardoor de Amsterdamse club de finale misliep. Na afloop van de returnwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA zat Neres logischerwijs niet te wachten op het shirt van Moura.

"Dat shirt had ik waarschijnlijk verbrand", zegt Neres met een kwinkslag in een interview op het Braziliaanse YouTube-kanaal Desimpedidos. De vleugelaanvaller krijgt daarna de vraag welk doelpunt voor hem de meeste waarde heeft: Zijn eerste treffer voor São Paulo, zijn enige doelpunt tot dusver voor de nationale ploeg of zijn doelpunt namens Ajax tegen Real Madrid in de achtste finale van de Champions League in het Santiago Bernabéu. "Daar kan ik niet echt een keuze in maken, want elk doelpunt heeft natuurlijk zijn waarde."

Neres komt ook terug op het opmerkelijke incident rondom ploeggenoot Dusan Tadic, die begin maart in de uitwedstrijd van Ajax tegen sc Heerenveen hevig tekeerging tegen Sergiño Dest. De rechtsback stond volgens de aanvoerder te ver naar voren, wat riskant zou zijn bij een eventuele counter van de Friezen. Tadic kwam met zijn hoofd heel dicht bij die van Dest, iets dat Neres nooit zou hebben geaccepteerd. "Als Tadic dat bij mij zou hebben gedaan, dan had ik hem de favela in mij laten zien", verwijst Neres naar de sloppenwijk in São Paulo waarin hij is opgegroeid.

De buitenspeler van Ajax krijgt met ingang van volgend seizoen gezelschap van landgenoot Antony, die eveneens afkomstig is van São Paulo. "Hij beschikt over geweldige kwaliteiten", verklaart Neres over de door Ajax aangetrokken vleugelaanvaller. "Ik hoop niet dat hij op de bank terechtkomt, het zou namelijk geweldig zijn als we samen in de voorhoede zouden kunnen spelen." Neres heeft al contact gehad met Antony over de toekomstige samenwerking in Amsterdam. "Hij stuurde me al een berichtje met de vraag hoe het er allemaal aan toegaat in Nederland." Antony, wiens transferbedrag kan oplopen tot ruim 21 miljoen euro, tekende een vijfjarig contract bij Ajax en sluit normaal gesproken in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan bij de selectie van trainer Erik ten Hag.