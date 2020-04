KNVB verwacht ‘pijnlijke situaties’ in aanloop naar historisch besluit

Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB, voorspelt een ‘heel vervelende dag’ voor het Nederlandse voetbal. Vrijdagmiddag wordt gesproken met alle clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie over het beëindigen van het seizoen en de gevolgen die daarmee verbonden zijn. Vrijdagavond om 18.30 uur zal hij, na raadpleging van alle profclubs, aankondigen hoe de competities worden afgehandeld.

Nadat premier Mark Rutte dinsdagavond bekend maakte dat tot 1 september geen betaald voetbal mag worden gespeeld, zal de KNVB een knoop moeten doorhakken over het huidige seizoen. In gesprek met de NOS laat Gudde weten dat hij vrijdag een beroep doet op de solidariteit van alle clubs. “Wij worden niet geholpen door reglementen of jurisprudentie. En één ding staat vast: er zijn geen oplossingen die passen bij iedereen. Hier en daar zullen teleurstellingen en pijnlijke situaties voorkomen", aldus Gudde. "Ik heb op 7 april al geattendeerd op solidariteit. Dat kwam toen moeizaam van de grond.”

De UEFA bracht donderdag het advies uit om bij het beëindigen van de competities de huidige ranglijst te gebruiken voor de verdeling van de Europese tickets. De KNVB wil de clubs mee laten beslissen, ook over promotie en degradatie. De bond heeft alle clubs diverse scenario’s voorgelegd en die worden tijdens een conference call besproken. Samen met Jean-Paul Decossaux zal Gudde de knopen doorhakken. “Wij zoeken naar een oplossing met draagvlak. Anno 2020 is het volkomen normaal dat je je leden raadpleegt."

In een brief aan de clubs heeft de KNVB een beroep gedaan op de clubs die Europees voetbal gaan spelen. De bond wil dat alle profclubs profiteren van de premies die worden ontvangen vanuit de Champions League en Europa League. “Betaald voetbalorganisaties die op grond van het besluit van het bestuur betaald voetbal zullen deelnemen aan de Europese competities, hebben de zware morele verplichting om een gedeelte van de gelden die zij ontvangen te verdelen”, zo valt te lezen in de brief.