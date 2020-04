‘Hetze’ tegen Özil zorgt voor grote ergenis: ‘Dat gaat niemand wat aan’

Mesut Özil ging eerder deze week niet akkoord met een tijdelijke salarisverlaging van 12,5 procent bij Arsenal en de middenvelder kreeg al snel een storm aan kritiek over zich heen. Onder meer de analisten Jamier Carragher en Gary Neville vonden dat de spelmaker van the Gunners als grootverdiener het goede voorbeeld zou moeten geven. Roy Keane lijkt het echter op te nemen voor de hevig bekritiseerde Özil.

"Ik weet niet hoe ik met de huidige situatie zou zijn omgegaan, al heb ik wel veel sympathie voor de spelers", verklaart de oud-speler van Manchester United in gesprek met Sky Sports. "Ze krijgen de nodige kritiek te verduren." Keane is van mening dat clubs met vermogende eigenaren niet van spelers moet verlangen dat ze tijdelijk een deel van hun salaris inleveren. "Ik had een dergelijk voorstel niet geaccepteerd als ik nu bij een topclub zou spelen."

"Het gaat niemand wat aan wat je met je salaris doet", vervolgt Keane, tegenwoordig vooral actief als analist bij duels in de Premier League, zijn relaas. "Als je met je salaris een genereus gebaar wil maken in de coronacrisis, ga je gang. Maar de mensen moeten niet alles geloven wat er over spelers in de kranten staat, zoals tijdelijke salarisverlagingen van tien tot vijftien procent. Spelers zouden ook niet de druk moeten voelen om geld in te leveren, zeker niet bij een grote club."

"Een speler moet helemaal zelf weten wat hij met zijn salaris doet. Als hij niet bereid is om tot een tijdelijke salarisverlaging over te gaan, dan lijkt me dat prima, zeker als er bij de betreffende club een multimiljonair aan het roer staat", aldus Keane, die werkelijk niet snapt waarom er zo’n massale ophef is over salarissen. "Het gaat niemand iets aan. Ik heb het met name over de clubs met rijke eigenaren, dat er wordt ingegrepen bij clubs in de lagere divisies lijkt me niet meer dan logisch. Maar de topspelers die bij vermogende clubs spelen moeten echt hun poot stijf houden."