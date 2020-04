Ibrahimovic haalt schouders op: ‘Niveau kleuterklas, daar sta ik boven’

Zlatan Ibrahimovic werd vorig jaar geëerd met een bronzen standbeeld in zijn geboorteplaats Malmö. Korte tijd later werd bekend dat de aanvaller van AC Milan als grootaandeelhouder instapte bij Hammarby IF, de grote rivaal van Malmö FF. Deze beslissing zette kwaad bloed bij de achterban van laatstgenoemde club. Van het standbeeld werd de neus verwijderd, terwijl de voeten waren afgezaagd en in het Zweeds het woord ‘verwijderen’ was aangebracht. Ibrahimovic haalt evenwel zijn schouders op over het vandalisme.

"Het is vooral erg jammer", verzucht Ibrahimovic in een interview met het Zweedse D-Play. "Er zijn nou eenmaal mensen die graag aandacht willen hebben en de media schrijven daar dan over. Het is niveau kleuterklas, daar sta ik boven. Het standbeeld staat er niet meer, maar dat betekent niet dat mijn verhaal ook ten einde is gekomen." De routinier wil echter niet al te lang stilstaan bij de kwestie, zeker niet gezien de huidige coronacrisis. "Er spelen momenteel belangrijkere zaken. Een standbeeld is daarom helemaal niet belangrijk."

Ibrahimovic heeft een contract tot 30 juni bij AC Milan en de club heeft de optie om de samenwerking met een jaar te verlengen. In de Italiaanse media verschenen onlangs echter verhalen dat de 38-jarige spits geen heil ziet in een langer verblijf in het San Siro. Ibrahimovic houdt echter alle opties open. "Ik heb een contract bij AC Milan, we zullen dus zien wat er gaat gebeuren. Ik wil zolang mogelijk doorgaan met voetballen en een wezenlijke bijdrage leveren. Teren op mijn verleden als speler is geen optie, ik wil altijd van waarde zijn. De tijd zal het leren."

De oud-aanvaller van onder meer Ajax, Internazionale en Barcelona houdt zijn conditie op peil bij Hammarby, nu de competities voorlopig stilliggen. Een transfer naar de Zweedse club lijkt evenwel niet tot de mogelijkheden te behoren. "We zullen zien. Ik heb gezegd dat ik niet in de Allsvenskan (Zweedse competitie, red.) wil spelen, maar ik heb in het verleden wel vaker dingen geroepen." Ibrahimovic leek enkele weken geleden in gesprek met Svenska Dagbladet een duidelijk signaal af te geven. "Ik wil het voetbal vanuit een andere invalshoek gaan benaderen. Ik ga Hammarby helpen vanaf de zijkant, maar niet als speler."