KNVB-brief lekt uit: bond doet dringend verzoek en wil voor 16.30 uur antwoord

De KNVB wil de huidige ranglijst gebruiken om de Europese tickets voor volgend seizoen te verdelen, zo valt te lezen in een brief die is gestuurd naar alle clubs en die in handen is gekomen van De Telegraaf. Daarnaast pleit de voetbalbond voor solidariteit naar andere clubs toe in het kader van de premies die met het spelen van Europees voetbal in de wacht worden gesleept. Er wordt zelfs gerept over een ‘zware morele verplichting’.

In de plannen van de KNVB gaat koploper Ajax naar de groepsfase van de Champions League en mag nummer twee AZ zich opmaken voor de tweede voorronde van het miljardenbal. Nummer drie Feyenoord plaatst zich voor de poulefase van de Europa League, terwijl PSV en Willem II in de voorronde van dat toernooi beginnen. Bekerfinalist FC Utrecht, dat de zesde plaats bezet in de Eredivisie, valt buiten de boot wat betreft de verdeling van de Europese tickets.

De brief bevat tevens een passage over de verdeling van de gelden die voortvloeien uit de deelname aan de Champions League en Europa League. "Betaald voetbalorganisaties die op grond van het besluit van het bestuur betaald voetbal zullen deelnemen aan de Europese competities, hebben de zware morele verplichting om een gedeelte van de gelden die zij ontvangen te verdelen." De KNVB moet vóór eind mei een plan indienen bij de UEFA en daarin vermelden hoe de verdeling van de Europese plaatsbewijzen tot stand is gekomen.

De KNVB zet daarnaast in op achttien clubs in de Eredivisie voor volgend seizoen, al mogen alle clubs uit de proftak in Nederland daar vrijdagmiddag hun mening over geven in een conference call. De Nederlandse clubs hebben tot uiterlijk 16.30 uur om de KNVB over hun standpunt te informeren. De Telegraaf spreekt de verwachting uit dat de KNVB-directeuren Eric Gudde en Jean-Paul Decossaux aan het einde van de middag de definitieve plannen naar buiten brengen.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.