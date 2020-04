AZ contracteert ‘zeer solide middenvelder met scorend vermogen’

Bram Franken heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract bij AZ. De aanvoerder van Onder-19 doorliep de gehele jeugdopleiding van de Alkmaarders en maakte eind januari zijn debuut namens Jong AZ. De Nederlands jeugdinternational is verheugd met zijn eerste profcontract. “Dit is een beloning voor jaren hard werken”, zo laat hij weten op de clubwebsite.

Franken speelt bij AZ op het middenveld en heeft naar eigen zeggen dit seizoen grote stappen gezet en zijn persoonlijke doelen overtroffen. “Ik wilde belangrijk zijn voor het team en veel goals maken. Dat is gelukt. Het maakt me blij en trots, maar ik ben er nog niet en wil meer”, aldus Franken, dit seizoen goed voor twaalf doelpunten en twee assists. Hij wil snel de stap naar Jong AZ maken. “Ik wil een vaste waarde worden en ervoor zorgen dat de trainers niet om mij heen kunnen. Dat wordt een lastige klus. Het middenveld is drukbezet, maar ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken.”

“Bram heeft de gehele jeugdopleiding doorlopen en zich door de jaren heen ontwikkeld tot een zeer solide middenvelder met scorend vermogen”, zegt Paul Brandenburg, het hoofd van de jeugdopleiding. “Hij is technisch vaardig, heeft een goed gevoel voor positie en is in staat ook anderen voor het doel te zetten. De absolute wil om de top te halen zorgt ervoor dat hij constant op zoek gaat naar mogelijkheden om een nog betere versie van zichzelf te worden. Daarin is hij – als de geboren leider die hij is – ook een inspirator voor de spelers om zich heen.”