Sky Italia neemt twee iconen op in ‘nachtmerrie flopelftal’ van Nederlanders

In de afgelopen decennia zijn veel Nederlandse voetballers neergestreken in Italië. Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard wisten grote indruk te maken bij AC Milan, maar er zijn ook veel landgenoten die het niet konden bolwerken in de Serie A. Sky Italia stelt vrijdag een 'nachtmerrie flopelftal' van Nederlanders samen, 'natuurlijk' in een 4-3-3-opstelling.

Als doelman wordt gekozen voor Maarten Stekelenburg, die tussen 2011 en 2013 niet kon imponeren bij AS Roma. Gregroy van der Wiel, Michael Reiziger, Winston Bogarde en Rick Karsdorp vormen de verdediging. Van der Wiel slaagde niet bij Cagliari, Karsdorp heeft sinds zijn transfer naar AS Roma in 2017 erg weinig laten zien en Reiziger en Bogarde ‘flopten' eind jaren negentig bij AC Milan.

Op het middenveld staan Jean-Paul van Gastel, Eljero Elia en Andy van der Meijde. Van Gastel mocht bij Como nooit op het hoogste Italiaanse niveau debuteren nadat hij overkwam van Serie B-club Ternana. Elia wist geen indruk te maken bij Juventus in het seizoen 2011/12, terwijl Van der Meijde in twee jaar tijd bij Internazionale eveneens weinig voor elkaar kreeg.

De aanvallers in dit flopelftal zijn Luc Castaignos en Nederlandse voetbaliconen Dennis Bergkamp en Patrick Kluivert. Castaignos kon zijn draai niet vinden bij Inter, net als Bergkamp. Laatstgenoemde spits floreerde even later echter wel bij Arsenal. Kluivert was niet erg succesvol bij AC Milan, maar bij Barcelona ging het uitstekend. Sky Italia plaatst Edwin van der Sar (Juventus), Harvey Esajas (AC Milan), Marco van Ginkel (AC Milan) en Moestafa El Kabir (Cagliari) op de bank.

Opstelling flopelftal Stekelenburg; Van der Wiel, Reiziger, Bogarde, Karsdorp; Van Gastel, Elia, Van der Meijde; Castaignos, Bergkamp en Kluivert.