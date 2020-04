Lof voor Rekik, Sánchez en Viergever: ‘Hij wordt ondergewaardeerd, vind ik’

Tom van Weert ruilde medio 2018 FC Groningen in voor een dienstverband bij Aalborg BK. De 29-jarige spits was twee jaar lang actief bij de Trots van het Noorden alvorens hij bij de club uit Denemarken tekende. Van Weert vertelt in gesprek met World Football Index dat hij toe was aan de stap naar het buitenland.

"Ik tekende in 2018 voor Aalborg BK en ik geniet nu nog steeds van het avontuur. Ik heb al veel nieuwe dingen meegemaakt", zegt Van Weert, die in Nederland verder actief was voor Excelsior en FC Den Bosch. "Het is de eerste keer dat ik in het buitenland speel. Ik had het gevoel dat ik alles in Nederland wel had gezien qua tegenstanders en stadions."

Van Weert heeft in Nederland met veel lastige tegenstanders de degens gekruist, zo vertelt hij. "Ik vond het altijd lastig om tegen Karim Rekik te spelen", doelt Van Weert op de duels met de voormalig stopper van PSV, die momenteel bij Hertha BSC speelt. "Hij was niet de grootste verdediger, maar wel erg sterk en snel op de eerste meters. Het was altijd lastig om kopduels van hem te winnen."

Ook tegen enkele Ajacieden moest Van Weert flink zijn best doen, zoals tegen Matthijs de Ligt en Davinson Sánchez, tegenwoordig actief bij respectievelijk Juventus en Tottenham Hotspur. "Sánchez gaf je wel wat ruimte, maar op het moment dat je gevaarlijk werd, hijgde hij meteen in je nek. Hij gaf je geen centimeter", aldus Van Weert, die ook de kwaliteiten van Nick Viergever wil benoemen.

"Viergever wordt ondergewaardeerd, vind ik", stelt de spits over de dertigjarige PSV-stopper, die eerder in het shirt van Ajax, AZ en Sparta Rotterdam acteerde. "Hij is sneller dan iedereen denkt. Daarnaast is hij sterk en goed aan de bal. Het was altijd lastig om tegen hem te spelen, want hij heeft heel veel goede defensieve kwaliteiten."