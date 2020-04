Brief KNVB wekt ergernis: Ajax, PSV en Feyenoord blijven neutraal

De KNVB bespreekt vrijdagmiddag met de clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie hoe het seizoen het best beëindigd kan worden. De clubs uit het betaald voetbal ontvingen donderdagavond een informatiedocument van het bestuur betaald voetbal van de KNVB. De voetbalbond wil de stemming peilen bij alle clubs alvorens men de beslissing kenbaar maakt welke clubs er volgend seizoen in de Eredivisie spelen.

De KNVB is op zoek naar een bepaalde vorm van draagvlak en wil de clubs voor het definitieve besluit de mogelijkheid geven hun zegje te doen. Zo krijgen alle directies om vrijdagochtend tien uur een mail met mogelijke schetsen, waarbij wordt gevraagd om hun voorkeur aan te geven. De bond liet in de brief van donderdagavond weten voor ‘een delicaat besluitvormingsproces te staan’ en te beseffen 'het aan de voorkant nooit voor iedereen goed te kunnen doen'. “We realiseren ons dat beslissingen voor clubs pijnlijk kunnen zijn, maar met de accenten op draagvlak en solidariteit in onze sector proberen we in ieder geval in alle redelijkheid tot een zo zorgvuldig mogelijk proces te komen”, zo citeerden het Algemeen Dagblad en Voetbal International.

De KNVB kan ervoor kiezen om de huidige stand ook de eindstand te laten zijn. Dat zou betekenen dat RKC Waalwijk en ADO Den Haag naar de Keuken Kampioen Divisie degraderen en hun plekken vanaf september worden ingenomen door SC Cambuur en De Graafschap. De kans is ook aannemelijk dat het seizoen ongeldig wordt verklaard: dat betekent geen kampioensschaal, geen degradanten en geen promovendi. Een derde optie is het uitbreiden van de Eredivisie naar twintig clubs, al blijft de KNVB streven naar een competitie met achttien deelnemers en gaat de voorkeur van de bond uit naar het eerste scenario.

De brief van de KNVB heeft volgens het Algemeen Dagblad ‘de nodige ergernis’ opgewekt, daar meerdere clubs van mening zijn dat de KNVB zelf een beslissing moet nemen. Ajax, PSV en Feyenoord zijn naar verluidt van zins om neutraal te blijven in de discussie over promotie/degradatie. Dat zal waarschijnlijk niet voor de resterende clubs gelden, daar men veel financieel voordeel kan hebben van een promotie of degradatie van een bepaalde club, op basis van de verdeling van de tv-gelden, of vanwege het afzetgebied van een bepaalde club.