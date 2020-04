Engelse situatie dreigt: kerstvoetbal, 20 clubs in Eredivisie past haast niet

Premier Mark Rutte gaf dinsdag aan dat het profvoetbal tot 1 september stilligt in Nederland, waardoor het huidige seizoen vrijdag, bij het overleg tussen de KNVB en de clubs, waarschijnlijk definitief wordt beëindigd. De focus kan op het seizoen 2020/21, waarbij een overvol programma een realistisch scenario is. Vooral voor clubs die Europees voetbal spelen is het passen en meten.

Het Algemeen Dagblad stelt dat men 'Engelse taferelen' kan verwachten in Nederland. De krant weet dat het seizoen vanaf 1 september kan doorlopen tot circa 10 mei, wanneer de voorbereiding van de landenteams op het EK begint. 'Tussen 1 september en 10 mei zitten in totaal 36 weken. Als de bonden besluiten tweewekelijks te gaan voetballen, zijn er 72 speelmomenten', rekent het dagblad uit.

Voor een adempauze is het naar verluidt een optie om twee weken winterstop te houden in plaats van vier weken. Dat betekent dat er met kerst zal worden gevoetbald, een scenario waar al langer over wordt nagedacht. Met twee weken winterstop blijven er zodoende 68 speelmomenten over. 'Redden we dat?', aldus de krant, die wijst naar speelrondes in de nationale competities, de TOTO KNVB Beker en de Champions League en Europa League. Daarnaast zijn er nog de interlands van de landenteams.

'Alles bij elkaar opgeteld zijn er komend seizoen 61 van de 68 speelmomenten nodig om de Europese en nationale competities net zoals de afgelopen jaren te laten verlopen. Dat betekent dus dat er op zeven weken na tweewekelijks zal worden gevoetbald. Dat geldt uiteraard niet voor alle ploegen, aangezien slechts een beperkt deel van de Eredivisionisten Europees voetbal speelt en doorstoomt in de beker.'

Daarbovenop zijn er aan het eind van het seizoen nog de play-offs voor Europees voetbal én promotie/degradatie, memoreert de krant. Zodoende lijkt een Eredivisie met twintig clubs nauwelijks te passen in de speelkalender, concludeert men. 'In dat geval zouden in totaal 65 van de 68 speelmomenten in beslag moeten worden genomen.'