Heibel op komst in Nederland: ‘Er zijn nu eenmaal altijd slachtoffers'

ADO Den Haag en RKC Waalwijk wachten in spanning de beslissing van de KNVB over het Eredivisie-seizoen 2019/20 af. Als de huidige stand ook als de eindstand wordt aangemerkt, promoveren SC Cambuur en De Graafschap en dalen ADO en RKC naar de Keuken Kampioen Divisie af. De Eredivisie-bal blijft alleen in Den Haag en Waalwijk rollen als de bond het seizoen ongeldig verklaart óf een vijfzesdemeerderheid van de Eredivisie-clubs voorstander is van een competitie met twintig clubs.

Bij ADO voert alleen advocaat Frans de Weger het woord. Hij laat vrijdag aan het Algemeen Dagblad weten dat ‘de kans zeer aanwezig is’ dat hij bij degradatie van de Hofstedelingen naar de rechter stapt. In Waalwijk past Frank van Mosselveld ervoor om nu al in de vlekken te schieten over een ongunstige afloop. “Wij wachten af met welk besluit de KNVB komt en hoe dat beargumenteerd wordt”, geeft de algemeen directeur aan. “Dan is er nog tijd genoeg om een advocaat te zoeken.”

De KNVB ziet elke eventuele rechtszaak met vertrouwen tegemoet, zo schrijft De Telegraaf vrijdag. De voorzieningenrechter is in het verleden altijd zeer terughoudend geweest in het vernietigen van besluiten van organen als de KNVB. “Dan moeten die juridisch aantoonbaar faliekant verkeerd zijn”, laat een betrokkene aan het dagblad weten. “En bij dit soort duivelse dilemma’s zijn er, hoe pijnlijk ook, nu eenmaal altijd slachtoffers.”

De Weger nam woensdag bij Studio Voetbal al de vlucht naar voren inzake een ongunstige afloop voor ADO. “Dan zal de rechter toetsen of de bond mijn cliënt onevenredig heeft benadeeld.” Hij stelde dat ADO niet de enige club is die juridische stappen overweegt. “Ik heb al wat contacten daarover gehad. Ik vermoed dat andere clubs de posities aan het innemen zijn en uiteraard juridisch geadviseerd worden. Dat zal voor alle clubs gelden die geraakt zullen worden door het KNVB-besluit. En dat zullen meer dan vier clubs zijn.”

Advocaat Jan Schutrups behoedde FC Twente in 2016 voor degradatie. Een straf van de licentiecommissie werd teruggedraaid door de beroepscommissie van de KNVB. “Wij stapten toen eerst nog naar de rechter voor een kort geding. Dat kan ADO ook doen, stellend dat het nog niet zeker was dat de club als zeventiende zou eindigen.” Hij dicht de club echter weinig kansen toe. Een civiele rechter zal namelijk vooral beoordelen of de KNVB in deze onvoorziene omstandigheden in alle redelijkheid een fatsoenlijke beslissing nam. “Daar volgt bijna altijd een afwijzing uit richting de procederende partij”, zo laat de advocaat aan het Algemeen Dagblad weten.

Hoogleraar sport en recht Marjan Olfers sluit zich daarbij aan. “We zitten in een unieke situatie, er is geen precedent. En in de regelgeving van de KNVB is vermoedelijk ook niets voorzien. De ADO's van deze wereld hebben alleen een kans als de rechter het idee krijgt dat het besluitvormingsproces niet goed is doorlopen. Dat een besluit zo onredelijk is dat het niet stand kan houden.” De KNVB heeft de voorbije dagen veel gesprekken gevoerd, mede om juridisch zo sterk mogelijk te staan. “De afgelopen dagen was het een kwestie van draagvlak creëren, risico-inschattingen maken en stemmingen peilen”, zo schetst de NOS.

Olfers denkt dat ‘geen enkele rechter de KNVB gaat terugfluiten’ als de KNVB en de clubs op een zuivere manier tot een oplossing komen. Dan rest alleen nog een bodemprocedure om financiële schade mee te verhalen, maar ook dat is eigenlijk een onbegonnen missie. “Een bodemprocedure? Dan wens ik ADO veel succes. Dat duurt normaal al ontzettend lang, laat staan in coronatijd.”