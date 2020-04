Het is ‘D-day’ in Nederland: ‘Het kan niet anders dan dat we promoveren’

De KNVB bespreekt vrijdag met de clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie hoe het seizoen het best beëindigd kan worden. Zo kan de voetbalbond ervoor kiezen om de huidige stand ook de eindstand te laten zijn. Dat zou betekenen dat RKC Waalwijk en ADO Den Haag naar de Keuken Kampioen Divisie degraderen en hun plekken vanaf september worden ingenomen door SC Cambuur en De Graafschap.

De kans is ook aannemelijk dat het seizoen ongeldig wordt verklaard: dat betekent geen kampioensschaal, geen degradanten en geen promovendi. Een derde optie is het uitbreiden van de Eredivisie naar twintig clubs, al blijft de KNVB streven naar een competitie met achttien deelnemers. “Al dagen lees ik geen kranten meer met alle scenario's. Gewoon omdat ik dat niet aankan'', verzucht Ralf Seuntjens vrijdag in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Ik vertrouw erop dat de KNVB het enige juiste beslist: dat we promoveren. Alleen: zekerheid heb je niet. Dat machteloze gevoel gaat door merg en been”, erkent de aanvaller van De Graafschap. Ook in Leeuwarden wacht men in spanning de beslissing van de bond af. “We staan voor de spannendste finale die we nooit zullen spelen'', stelt trainer Henk de Jong treffend. “Als je normaal redeneert, kan het niet anders dan dat Cambuur promoveert. Hebben we tenslotte zelf afgedwongen.”

“Maar ik geef eerlijk toe: ik schiet 's nachts geregeld wakker. Je wilt het zwart op wit, hè. Je wilt dat onze supporters, die ons zo fantastisch hebben gesteund, hun verdiende feestje kunnen vieren”, besluit de coach van de lijstaanvoerder. Seuntjens kijkt uit naar thuiswedstrijden in de Eredivisie. “Dat sfeertje op De Vijverberg is nu al geweldig. Kun je nagaan als we in het nieuwe seizoen tegen de écht grote clubs spelen. Dat wil ik meemaken en ik geloof erin dát ik dat ga meemaken.”

Het uitbreiden van de Eredivisie naar twintig clubs is de meest ingrijpende maatregel. Een vijfzesdemeerderheid van de Eredivisie-clubs moet vóór stemmen: minimaal vijftien van de achttien clubs. De Keuken Kampioen Divisie moet het in dit scenario volgend jaar met slechts achttien clubs doen en alle clubs in het betaald voetbal moeten ook tot overeenstemming komen over de opzet van de competities na het seizoen 2020/21. Degraderen er bijvoorbeeld vier clubs of blijven de competities ongewijzigd?

