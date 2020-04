De Telegraaf: KNVB legt lot ADO en RKC mede in handen collega-clubs

De KNVB zet erop in de Eredivisie komend seizoen uit achttien clubs te laten bestaan, zo verzekert De Telegraaf in de vrijdageditie. Het is echter nog onduidelijk of dat dezelfde achttien clubs zullen zijn als in de huidige voetbaljaargang. Volgens het dagblad zullen directeuren Eric Gudde en Jean Paul Decossaux vrijdagmiddag de keuze wel of niet degraderen neerleggen in de video-call met alle clubs in het betaald voetbal.

De KNVB laat zodoende onderling ruimte voor discussie wat betreft de handhaving óf degradatie van ADO Den Haag en RKC Waalwijk én wel of geen promotie van SC Cambuur en De Graafschap. De uiteindelijke beslissing ligt bij Gudde en Decossaux, waarna de RvC van de KNVB goedkeuring moet verlenen. De voetbalbond heeft de mogelijkheid het seizoen wegens ’onvoorziene omstandigheden’ en ’overmacht’ ongeldig te laten verklaren. Dat zou goed nieuws zijn voor de nummers zeventien en achttien, ADO en RKC.

Volgens het dagblad wil de KNVB ‘ook gehoor geven aan de geleverde sportieve prestaties dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie’ en daarom is promotie voor SC Cambuur en De Graafschap, de nummers een en twee van het op één na hoogste niveau, zeker niet uitgesloten. Clubs als Ajax, AZ, Feyenoord en PSV hebben naar verluidt een voorkeur voor het binnenboord houden van ADO en RKC op het hoogste niveau.

“Ajax wordt ondanks de eerste plaats niet uitgeroepen tot kampioen, maar gaat wel de groepsfase van de Champions League in. Tenzij de CL-winnaar zich niet via de nationale competitie voor het miljoenenbal plaatst”, schrijven Mike Verweij en Valentijn Driessen. “Ajax zou de landstitel formeel kunnen opeisen, maar zal dat niet doen. De startpremie voor de Champions League is het belangrijkst voor de Ajax-directie.”

Mocht de KNVB de huidige stand als eindstand hanteren, dan gaat Ajax waarschijnlijk de groepsfase van de Champions League in en begint nummer twee AZ in de voorronde. Feyenoord en PSV zullen zich als nummers drie en vier tevreden moeten stellen met een plek in de Europa League. Een heet hangijzer wordt welke club als vijfde Nederlandse vertegenwoordiger Europa in gaat: Willem II of FC Utrecht.

FC Utrecht had als bekerfinalist én via de competitie een reële kans op Europees voetbal: de ploeg van trainer John van den Brom heeft drie punten minder dan Willem II, een beter doelsaldo én een duel minder gespeeld. De Telegraaf schrijft dat FC Utrecht mogelijk net als eventueel Cambuur en De Graafschap, als zij niet mochten promoveren naar de Eredivisie, recht hebben op een passende compensatie, maar ook RKC en ADO bij degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. “Alleen is de financiële uitvoering daarvan aan de collega-clubs in het betaald voetbal”, zo klinkt het.