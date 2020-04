‘Ik vind het logisch dat alleen AZ een compensatie van Ajax zou krijgen'

De KNVB buigt zich over scenario's om het Eredivisie-seizoen te beëindigen en gaat daar vrijdag met de clubs over in gesprek. Indien de voetbalbond de huidige stand als eindstand van de Eredivisie hanteert, dan gaat koploper Ajax waarschijnlijk de groepsfase van de Champions League in en begint nummer twee AZ in de voorronde. In Amsterdam is naar verluidt ergernis ontstaan inzake de gewenste financiële compensatie jegens andere Eredivisie-clubs

De club die zich volgend seizoen mag melden in de Champions League krijgt automatisch veel geld erbij en zodoende zien de andere clubs in de Eredivisie graag 'een eerlijke verdeling', zo schreef de Volkskrant eerder. Bij Ajax, dat volgens de krant momenteel fors bezuinigt om aan zijn hoge financiële verplichtingen te voldoen, heerst naar verluidt irritatie over de vanzelfsprekendheid van deze gedachte.

Er leeft bij Ajax 'ergernis over de automatische gedachte dat de huidige kampioen even miljoenen van de Champions League in de gemeenschappelijke pot stopt, terwijl Ajax begroot met deelname aan Champions League in het achterhoofd. Er is sowieso onderlinge kinnesinne over financieel beleid. De ene club is zuinig, de andere geeft gemakkelijker geld uit. Zuinige clubs vragen zich af waarom ze vrijgevige clubs zouden moeten redden', zo viel donderdag in het dagblad te lezen.

Freek Jansen begrijpt de ergernis bij Ajax. “Er staan geen kluizen met geld in de Johan Cruijff Arena”, vertelt de Ajax-watcher van het Algemeen Dagblad donderdagavond in gesprek met AT5. “Marc Overmars zorgt ervoor dat Ajax veel geld binnenhaalt, maar de club heeft ook een dure huishouding en ze hebben het geld net zo hard nodig om overeind te blijven als de andere clubs. Maar mochten ze het toch moeten verdelen, dan vind ik het niet meer dan logisch dat alleen AZ een bepaalde compensatie krijgt.”

Een seizoensfinale tussen Ajax en AZ vindt Jansen geen verstandig idee, sowieso omdat er tot 1 september niet mag worden gevoetbald. “De gezondheid gaat op dit moment voor en we zullen er ook aan moeten wennen dat we waarschijnlijk dit jaar gaan voetballen zonder publiek in het stadion. De voetbalclubs zullen iets creatiefs moeten verzinnen, hoe je daar invulling aan geeft. “