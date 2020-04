Jerzy Dudek haalt hard uit naar ‘bedrieger’ en provocateur’ Lionel Messi

Jerzy Dudek heeft in zijn biografie hard uitgehaald naar Lionel Messi. De oud-doelman van onder meer Feyenoord, Liverpool en Real Madrid beschuldigt de aanvaller van Barcelona van het provoceren van zijn tegenstander. De oud-international van Polen behoorde tussen 2007 en 2011 tot het keepersgilde van Real Madrid. Juist in die periode waren de ontmoetingen tussen Barcelona en Real Madrid op het scherpst van de snede.

“Hij was een bedrieger en een provocateur, net als heel Barcelona en Josep Guardiola”, zo valt in de biografie te lezen. “Ze stonden klaar om je te provoceren en dat deden ze tot in de perfectie. Dat deed José Mourinho en de ploeg toen veel pijn.”

Ploeggenoten als Pepe en Sergio Ramos waren destijds geen lieverdjes, maar dat had volgens Dudek een reden. “Ik heb Messi zulke grove dingen zien zeggen tegen Pepe en Ramos, dat zou je niet verwachten van zo'n rustig en ogenschijnlijk goed persoon.”

Cristiano Ronaldo maakte in de zomer van 2009 de overstap van Manchester United naar Real Madrid. Dudek weet naar eigen zeggen goed hoe de Portugees in elkaar steekt. “Cristiano Ronaldo is arrogant, maar achter de schermen is hij een normale jongen. Het is vooral hoe hij overkomt op mensen.”

De enorme drive om te winnen had Ronaldo al in zijn eerste jaren bij Real Madrid. Het deed Dudek herinneren aan een ander clubicoon. “Net als Raúl is hij egocentrisch, ongelooflijk competitief en een echte winnaar. Allebei zouden ze liever met 2-1 winnen dankzij hun goals, dan dat het team met 5-0 wint en dat andere spelers scoren.”