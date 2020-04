Hoe ‘de opvolger van Justin Bijlow’ Hernán Crespo tot wanhoop dreef

Feyenoord zag Kenneth Vermeer in januari vertrekken naar Los Angeles FC en volgens Feyenoord Transfermarkt leeft binnen De Kuip de vrees dat Justin Bijlow op korte termijn ook van club wisselt. Laatstgenoemde maakte een degelijke indruk na zijn terugkeer van een zware voetblessure en de sterke optredens kunnen weleens tot een transfer leiden. Al snel werd Ezequiel Unsain naar voren geschoven als mogelijke vervanger bij de bekerfinalist uit Rotterdam, al blijkt de mogelijke overgang van de doelman van Defensa y Justicia naar Feyenoord nog geen groot nieuws te zijn in Argentinië.

Door Rian Rosendaal

"Om eerlijk te zijn: Defensa y Justicia is een heel kleine club hier in Argentinië", concludeert Julian Iglesias, die het Argentijnse voetbal op de voet volgt voor Goal, in een reactie aan Voetbalzone. "Over de vermeende interesse van Feyenoord wordt hier dus in zijn geheel niet gepraat." Feyenoord is niet de eerste club die in verband is gebracht met de 25-jarige doelman, geboren en getogen in Villa Alcaraz. "In de meest recente transferperiode waren er geruchten over een mogelijke transfer naar het Atlético Mineiro van Jorge Sampaoli (voormalig bondscoach van Argentinië, red.), maar echt concreet is dat nooit geworden." Er verschenen recentelijk ook al verhalen over een mogelijke overgang naar een club in de Verenigde Staten of Mexico, zonder dat daarbij specifiek op namen werd ingegaan.

De 1 meter 88 lange doelman lijkt zelf echter niet bezig te zijn met een mogelijke verhuizing richting de Major League Soccer of de Liga MX. Unsain liet onlangs tijdens een Instagram Live-sessie weten dat hij spelen in de Premier League hoog op zijn wensenlijstje heeft staan. Hij benadrukte echter ook dat een vertrek bij zijn huidige werkgever geen noodzakelijke kwestie is, waardoor het mogelijk is dat de getalenteerde keeper ook in het seizoen 2020/21 het shirt van Defensa y Justicia draagt. Zijn huidige verbintenis loopt desalniettemin af op 30 juni van dit jaar en de huidige nummer zes in de Argentijnse Superliga neemt een aantrekkelijk bod wellicht in overweging, om zo te voorkomen dat Unsain gratis de deur uitloopt. De subtopper legde in 2017 circa 230.000 euro neer voor de doelman, al is vijftig procent van diens transferrechten nog in handen van Newell’s Old Boys, de club die Unsain enkele jaren geleden liet doorbreken in het betaald voetbal. Daarnaast is volgens Goal een ontsnappingsclausule van omgerekend 1,9 miljoen euro in zijn huidige verbintenis opgenomen, waardoor het niet waarschijnlijk is dat Defensa y Justicia de absolute hoofdprijs ontvangt bij een eventueel vertrek van Unsain uit Buenos Aires, zeker ook niet gezien de coronacrisis.

Ezequiel Unsain heeft sinds enkele maanden te maken met de Argentijnse legende Hernán Crespo als trainer bij Defensa y Justicia

Levende legende als trainer

In voornoemde Instagram Live-sessie gaf Unsain tevens aan dat hij zich helemaal op zijn plaats voelt bij Defensa y Justicia, dat een goed seizoen draait en koploper Boca Juniors en nummer twee River Plate op korte afstand volgt. De coronacrisis heeft er echter ook in Argentinië voor gezorgd dat er voorlopig niet kan worden gevoetbald, net nu Unsain de smaak te pakken heeft als aanvoerder van de club uit de hoofdstad. De komst van Hernán Crespo, die in januari werd aangesteld als hoofdtrainer, heeft de status van Unsain bij Defensa y Justicia als belangrijke pion binnen het elftal niet gewijzigd. De aan Feyenoord gelinkte sluitpost zorgde er echter wel voor dat de debuutwedstrijd van Crespo als coach in het water viel. In de beginfase van de uitwedstrijd tegen Atlético Tucumán, op 1 februari, werd hij overmoedig bij een terugspeelbal, toen een aanvaller van de thuisclub druk zette. Unsain wilde de aanstormende spits uitkappen, maar de bal vloog hierdoor van zijn voet zo het doel in, tot afgrijzen van alles en iedereen aan de kant van de bezoekende ploeg. Defensa y Justicia kwam de vroege achterstand in het restant van de ontmoeting niet meer te boven.

De breed uitgemeten blunder deed Crespo niet besluiten om Unsain naar de bank te verwijzen. De oud-aanvaller van Argentinië, die op 3 WK’s actief was en het tot 64 interlands schopte, weet waarschijnlijk ook dat de jonge keeper juist wordt geroemd om zijn meevoetballende kwaliteiten en snelheid. Het is echter maar de vraag hoelang de gewezen topschutter nog kan beschikken over Unsain, nu de belangstelling lijkt toe te nemen. "Ik denk dat hij klaar is voor de grote stap", neemt Iglesias alvast een voorschot op de volgende transferperiode. "In de afgelopen seizoenen heeft Defensa y Justisticia een eigen manier van spelen ontwikkeld en in dat opzicht zijn er overeenkomsten met de ‘Hollandse School’. Unsain heeft de kwaliteiten om als een libero te spelen, waardoor hij actief kan deelnemen aan de opbouw van de ploeg. Daarnaast is hij doorgaans een betrouwbare factor onder de lat."

Niet in beeld bij bondscoaches

Waar Crespo jarenlang een van de boegbeelden was van het nationale elftal van Argentinië, daar kan Unsain voorlopig alleen nog maar dromen van een interlandcarrière bij La Albiceleste. Sampaoli, die in zijn functie als trainer van Atlético Mineiro onlangs werd gelinkt aan Unsain, was ruim een jaar als bondscoach verbonden aan de wereldkampioen van 1978 en 1986. De Chileense coach leidde Argentinië naar het WK van 2018, maar de sluitpost van Defensa y Justicia behoorde bijna twee jaar geleden niet tot het keepersgilde, ondanks het feit dat Sergio Romero afhaakte vanwege een knieblessure. De namen van Willy Caballero, Franco Armani en Nahuel Guzmán verschenen uiteindelijk op de definitieve WK-lijst. Ook Lionel Scaloni, die het stokje overnam van de kort na het WK ontslagen Sampaoli, heeft nog geen uitnodiging verstuurd naar huize Unsain. Het is niet zo dat hij nooit in beeld is geweest bij de Argentijnse voetbalbond, want in 2016 maakte de doelman deel uit van de voorlopige selectie van Jong Argentinië voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. De definitieve schifting overleefde Unsain desondanks niet. Nog langer geleden, in 2014, toog hij met Argentinië Onder-20 naar Spanje voor het jaarlijkse invitatietoernooi in L'Alcúdia, nabij Valencia. Speeltijd zat er evenwel niet in voor het vermeende Feyenoord-doelwit.

Een toekomstige oproep van Scaloni is niet bij voorbaat uitgesloten, want Unsain heeft de laatste jaren een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. "Hij is uitgegroeid tot een van de beste keepers in de Superliga", verduidelijkt Iglesias. "Zijn zelfvertrouwen is enorm gestegen nadat hij een vaste plaats wist te veroveren bij Defensa y Justicia." Unsain, die begin 2017 als huurling arriveerde in Buenos Aires, werd voor de leeuwen gegooid na het vertrek van Gabriel Arias naar Racing Club in januari 2018. De statistieken sindsdien zijn indrukwekkend te noemen, want Unsain hield in 30 van zijn 80 optreden het doel ‘schoon’. In totaal werd 69 keer de gang naar het net gemaakt, wat lijkt aan te geven dat de lange doelman zelden echt door het ijs zakt. Unsain maakte voor de coronacrisis in alle 23 competitiewedstrijden van Defensa y Justicia zijn opwachting, met 9 clean sheets als resultaat. Mede door het lage aantal van achttien doelpunten wist de formatie van Crespo zich te mengen tussen de beste clubs in de Superliga. In de groepsfase van de Copa Libertadores was er minder succes te noteren, want er werd met 1-2 verloren van Santos, terwijl ook het Olimpia Asunción van Emmanuel Adebayor te sterk bleek: 2-1.

Harde botsing met Tévez

Unsain werd in februari 2016 teruggeworpen in zijn ontwikkeling als profvoetballer, na een ongelukkige botsing met Carlos Tévez, die destijds bezig was aan zijn tweede periode bij Boca Juniors. De geroutineerde aanvaller wilde Unsain, toen nog actief bij Newell’s Old Boys, passeren, maar knalde bij die actie vol tegen het hoofd van zijn landgenoot aan. De toentertijd nog maar twintigjarige keeper bleef geblesseerd op de grond liggen en moest korte tijd later worden vervangen. Uit medisch onderzoek kwam naar voren dat de duidelijk aangeslagen Unsain een gebroken kaak had overgehouden aan het duel met Tévez. Na de operatie volgde een herstelperiode van uiteindelijk zes maanden. "Die blessure heeft zijn ontwikkeling als doelman zeker geen goed gedaan", blikt Iglesias ruim vier jaar later terug op het veelbesproken incident in La Bombonera, de iconische thuishaven van Boca Juniors. "Het bleek ook funest te zijn voor zijn plaats in de A-selectie van Newell’s Old Boys. Bijna een jaar later, in januari 2017, werd Unsain uitgeleend aan Defensa y Justicia."

De betrouwbare doelman van Defensa y Justicia weet echter ook dat het leven zonnige kanten heeft. Unsain maakte begin april via Instagram melding van de geboorte van zijn tweede zoon, Bauti genaamd. "Je komt op een uniek moment in ons leven, nu het lijkt alsof alles om ons heen zo donker is", zo verwees hij in de begeleidende tekst bij de foto naar de aanhoudende coronacrisis. "Maar jouw onschuldige verschijning versterkt ons alleen maar in deze moeilijke tijden. Samen met de geboorte van je broertje Valen is dit het mooiste dat ik ooit heb meegemaakt in mijn leven. Ik zal altijd van je houden en samen met mama en Valen zullen we je beschermen." Het vaderschap doet Unsain wellicht besluiten om diens verblijf in zijn vaderland te verlengen, zeker ook omdat er weinig activiteit wordt verwacht op de transfermarkt. "Ik denk niet dat Unsain zou twijfelen over een transfer naar Feyenoord, maar dat is slechts mijn mening", zo besluit Iglesias. In de komende maanden zal duidelijk worden waar de toekomst van de Argentijnse keeper op clubniveau ligt.