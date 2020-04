‘Geduld Timo Werner op de proef gesteld na besluit over toekomst’

Timo Werner heeft in zijn contract bij RB Leipzig een ontsnappingsclausule van zestig miljoen euro staan, maar volgens Sky Sports gaat Liverpool daar geen gebruik van maken. De clausule vervalt op 15 juni en voor die tijd zullen the Reds geen poging wagen om Werner over te nemen, al heeft de Engelse topclub wel degelijk interesse in de Duits international.

Liverpool lijkt geen haast te hebben met de komst van Werner. De aanvaller heeft zelf de knoop al doorgehakt en is volgens Sky Sports klaar om te tekenen op Anfield, maar is het wachten tot de Engelsen met de gewenste transfersom over de brug komen. Waarom Liverpool niet voor 15 juni in actie wil komen is niet bekend. De aanvaller tekende afgelopen zomer een nieuw contract tot medio 2023, waarbij de clausule in zijn verbintenis werd opgenomen.

In de zomer van vorig jaar was de 24-jarige aanvaller al dicht bij een transfer. Bayern München had interesse, maar tot een akkoord kwam het niet. Werner had destijds voor dertig miljoen euro kunnen vertrekken. Volgens Duitse media heeft Bayern nog altijd interesse, al lijkt Werner de voorkeur voor Liverpool te hebben. Hij zei onlangs nog gevleid te zijn door de interesse va uit de Premier League.

Liverpool-manager Jürgen Klopp wilde volgens BILD een persoonlijk gesprek met Werner om hem te overtuigen voor een verhuizing naar Anfield te kiezen. Volgens de berichtgeving had dit gesprek al plaatsgevonden als de coronacrisis niet was uitgebroken. Vanwege de reisbeperkingen die zijn ingesteld om de verspreiding van het virus te voorkomen, is het voor Klopp echter nog niet mogelijk geweest om Werner persoonlijk te spreken.