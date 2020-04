Kökcü ontvangt speeltje van 49.422 euro; Blind doodt tijd met populaire game

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Feyenoorder Orkun Kökcü is sinds deze week de trotse bezitter van deze Mercedes-Benz A220 (catalogusprijs 49.422 euro).





Ook Daishawn Redan rijdt een Mercedes. De spits van FC Groningen poseerde donderdag trots met zijn Duitse wagen en begeleidde onderstaande foto met een veelzeggende tekst: 'They wanna see me fallin they cant break me.'





Daley Blind vermaakt zich tijdens de coronacrisis met de populaire game Call of Duty Modern Warfare (game mode: Warzone).





Het was donderdag Saint-George's Day in Engeland. Grote namen als Jack Wilshere, John Terry en Rio Ferdinand grepen de gelegenheid aan om hun steun uit te spreken aan de National Health Servce: het openbare gezondheidszorgstelsel van het Verenigd Koninkrijk.





Lukas Podolski kreeg donderdag bij de kapper in Antalya een speciale behandeling. De Duitse spits wenste geen haartje te sparen, ook niet rondom zijn oren.





In Italië zijn de kappers gesloten, waardoor Arek Milik was aangewezen op de kunsten van zijn partner.





PSV’er Timo Baumgartl nam donderdag een frisse duik met zijn hond. Karim Benzema, Romelu Lukaku en Shane Kluivert werkten zichzelf binnen in het zweet.









We eindigen met Bart Nieuwkoop: de door Feyenoord aan Willem II verhuurde verdediger maakte donderdag bekend dat hij en zijn partner in afwachting zijn van een dochtertje.