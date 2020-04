Eric Dier moet vrezen voor straf FA na opmerkelijk incident

Tottenham Hotspur-middenvelder Eric Dier zal rekening moeten houden met een straf van de Engelse voetbalbond. De FA heeft hem namelijk aangeklaagd vanwege een incident na afloop van het FA Cup-duel met Norwich City. De speler van the Spurs klom op de tribune nadat zijn broer ruzie had gekregen. Dier viel hierbij een supporter aan en dat kan hem nu duur komen te staan.

Het incident deed zich voor in maart nadat Tottenham door Norwich was uitgeschakeld in de FA Cup. Manager José Mourinho gaf na afloop van de wedstrijd aan dat de broer van Dier ruzie had gekregen met een man op de tribune. De Engels international kreeg de ruzie mee, ontstak in woede en ging de confrontatie aan. Op sociale media doken verschillende video’s op, waarop is te zien hoe de woedende Dier op de tribune over de rijen met stoeltjes springt om de toeschouwer te lijf te gaan. Hij zou ook daarbij enkele keren he’s my brother hebben geroepen. Bij het incident waren verschillende supporters van de Londense club en enkele stewards betrokken.

Mourinho was niet blij met de actie van Dier, maar kon zijn frustratie wel begrijpen. "Ik kan deze vraag niet ontwijken en vind dat Dier zich niet professioneel heeft gedragen", zo liet de Portugese trainer optekenen in de Engelse media. "Maar ik begrijp de woede wanneer iemand jou beledigt en je familie, in het bijzonder je jonge broertje, erbij is betrokken. Maar ik herhaal, en dat is waarschijnlijk iedereen met mij eens, dat ik achter de speler sta en hem ook begrijp." Dier heeft zelf niet gereageerd op het voorval.

De FA bracht niet lang na het incident naar buiten dat er een onderzoek gestart zou worden. Middels een statement laat de FA weten dat Dier is aangeklaagd voor ‘wangedrag’. Zijn acties zouden ‘ongepast en bedreigend’ zijn geweest. De Engels international heeft tot 8 mei om te reageren op de aanklacht. Het is vooralsnog onbekend welke straf hem boven het hoofd hangt.