Voormalig Liverpool-verdediger volledig hersteld van hersentumor

Dominic Matteo is volledig hersteld nadat er een hersentumor bij hem was ontdekt. Dat heeft de voormalig verdediger van onder meer Liverpool en Leeds United donderdagmiddag wereldkundig gemaakt via Twitter. De 45-jarige oud-voetballer werd in november geopereerd en is na zes maanden van revalidatie weer gezond verklaard.

Via sociale media bracht hij het heuglijke nieuws naar buiten. Hij heeft het Leeds General Infirmary en St James’s Hospital uitvoerig bedankt. “Gisteren kreeg ik hét telefoontje waar ik voor heb gebeden”, zo laat de voormalig Schots international weten. Uit een scan is gebleken dat hij schoon is. “Na zes maanden van angst, pijn, herstel, operatie en behandeling, ben ik weer gezond!”

Yesterday I got THE phone call, the one I’ve been praying for... my brain scan is clear. After 6 months of fear pain rehab surgery and treatment. I’m healthy! It feels unreal! The LGI &St James hospital saved my life. They were simply incredible. Thankyou will never be enough! pic.twitter.com/8nBY0NSHCt