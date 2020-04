Derksen compleet verrast: ‘Hij voegt écht iets toe aan de Eredivisie’

Johan Derksen is verrast door het besluit van Dick Advocaat om zijn contract bij Feyenoord met een jaar te verlengen. De Rotterdammers maakten deze week bekend dat beide partijen het eens zijn geworden over een nieuwe verbintenis voor het seizoen 2020/21. Derksen had niet gedacht dat Advocaat het risico zou nemen om er nog een jaar aan vast te plakken in De Kuip. “Voor het Nederlandse voetbal vind ik het hartstikke belangrijk dat Dick een baan heeft, want hij voegt écht iets toe aan de Eredivisie.”

“Dat had ik niet verwacht, want Dick wil natuurlijk aan het einde van zijn carrière succesvol zijn”, zegt Derksen tegenover Veronica Inside. “Dat is heel begrijpelijk. Maar er is nu helemaal geen uitzicht en zekerheid dat Feyenoord volgend jaar met een elftal op het veld kan verschijnen dat beter is dan het elftal van nu.” Advocaat stapte in de eerste seizoenshelft in bij Feyenoord, nadat Jaap Stam zijn taken had neergelegd. Onder de vertrokken trainer waren de Rotterdammers afgezakt naar het rechterrijtje.

Onder leiding van Advocaat werd in de Eredivisie geen wedstrijd meer verloren. Het rechterrijtje werd ingeruild voor de derde plaats op de ranglijst, terwijl de finale van de TOTO KNVB Beker werd bereikt. “Wat Dick dit seizoen gedaan heeft, vind ik een wonder”, aldsus Derksen. “Dit is de beste prestatie die hij ooit geleverd heeft door met middelmatige voetballers echt een waanzinnige tweede seizoenshelft te spelen.”

Hoewel Derksen zijn bedenkingen heeft, kijkt Advocaat met vertrouwen uit naar het nieuwe Eredivisie-seizoen met Feyenoord. “'Ik dacht: Dick neemt dat risico niet, want je hebt grote kans dat het volgend jaar wat minder gaat. Het kan nooit beter gaan dan nu, maar op de een of andere manier heeft hij het ontzettend naar zijn zin bij Feyenoord. Bovendien kan ik mij indenken dat iedereen bij Feyenoord idolaat is van Dick Advocaat.”