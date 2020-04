UEFA houdt vast aan EURO 2020: ‘Dat zal men zich later nog herinneren’

De UEFA verplaatste het EK vanwege de coronacrisis onlangs naar de zomer van 2021, maar het eindtoernooi blijft de naam EURO 2020 houden, zo heeft de Europese voetbalbond donderdag wereldkundig gemaakt. Het uitvoerende comité van de UEFA is na overleg met alle betrokken partijen tot de conclusie gekomen dat een naamsverandering niet nodig is, vooral omdat er in dat geval veel extra kosten om de hoek komen kijken.

"Deze keuze strookt met de visie van de UEFA om van EURO 2020 een duurzaam toernooi te maken. Op deze manier vindt er geen onnodige verspilling plaatst", zo valt te lezen in het persbericht van de UEFA. "Toen het toernooi definitief werd verplaatst was het grootste gedeelte van het merkmateriaal al geproduceerd. Met een naamswijziging naar EURO 2021 had veel materiaal vernietigd moeten worden en zou het productieproces weer opnieuw beginnen."

De UEFA voert in de persverklaring nog een reden op om de naam EURO 2020 te blijven voeren. "Men zal later herinneren hoe de voetbalfamilie de rijen sloot vanwege de buitengewone omstandigheden vanwege de coronapandemie en de moeilijke situatie in heel Europa." De Europese voetbalbond verwijst daarnaast naar het jubileumjaar 2020, want 60 jaar geleden, in 1960, werd het EK voor de eerste keer georganiseerd door de UEFA.

Het EK begint op 11 juni 2021 in Rome, met de finale op 11 juli in Londen. In de Johan Cruijff ArenA worden in totaal drie groepsduels en een wedstrijd in de achtste finale afgewerkt, Het Nederlands elftal treft in groep C sowieso Oekraïne en Oostenrijk. Weet Roemenië zich als winnaar van de play-offs van Divisie A te plaatsen voor het EK, dan komt dat land bij Oranje terecht in de poule. Gebeurt dat niet, dan gaat het ticket naar de winnaar van de play-offs van Divisie D.