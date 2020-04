Toekomst van grootverdiener Cillessen door grote twijfels omgeven

Valencia denkt er serieus over na om de samenwerking met Jasper Cillessen al na een seizoen stop te zetten, zo blijkt donderdag uit berichtgeving van AS. De Nederlandse doelman drukt met zijn salaris zwaar op de begroting van los Che en mocht Valencia plaatsing voor Europees voetbal mislopen, dan is de clubleiding naar verluidt bereid om mee te werken aan een tussentijds vertrek. Het contract van Cillessen in het Mestalla loopt nog ruim drie seizoenen door.

Cillessen kwam vorig jaar voor 35 miljoen euro over van Barcelona, maar zijn eerste maanden als speler van Valencia waren niet bepaald indrukwekkend. De komst van Albert Celades, die in september 2019 werd aangesteld als de opvolger van de ontslagen Marcelino, hielp de international van het Nederlands elftal ook niet. Celades hield de niet helemaal fitte Cillessen gedurende enkele wedstrijden op de bank en koos voor Jaume Domenech onder de lat. In de laatste twee wedstrijden voor de onderbreking van het seizoen vanwege de coronacrisis had Cillessen wel weer een basisplaats bij de nummer zeven in LaLiga.

Volgens AS overweegt de technische leiding van Valencia om Neto terug te halen. De dertigjarige doelman bewandelde vorig jaar voor 26 miljoen euro de omgekeerde weg richting Barcelona. Het transferbedrag zou door verschillende bonussen nog kunnen oplopen tot 35 miljoen euro. Mundo Deportivo meldde afgelopen weekend dat Neto, die in het Camp Nou Marc-André ter Stegen voor zich moet dulden, door Barcelona in de volgende transferperiode waarschijnlijk in de etalage wordt gezet. Volgens Superdeporte is Neto 'zeer gecharmeerd' van de mogelijkheid om terug te keren bij de club waarvoor hij tussen 2017 en 2019 in totaal 67 keer onder de lat stond.

Cillessen, die voor de coronacrisis zestien duels keepte in LaLiga en vijfmaal op de bank zat, ligt bij Valencia ‘onder een vergrootglas’, zo voegde Superdeporte daaraan toe. "Ze zijn op zoek naar een keeper die absolute zekerheid kan bieden." AS meldt enkele dagen later dat Valencia waarschijnlijk moeilijkheden zal ondervinden om Cillessen deze zomer te verkopen, nu de competities vanwege de coronacrisis voorlopig stilliggen en clubs huiverig zijn om zaken te doen op transfergebied. Naast de Nederlander worden ook Ezequiel Garay, Rodrigo en de onder meer aan Ajax gelinkte Ferran Torres in verband gebracht met een vertrek bij Valencia.