Bayern München tolereert ‘denigrerende opmerkingen’ van zaakwaarnemers niet

Bayern München versterkt zich met ingang van het aankomende seizoen op transfervrije basis met Alexander Nübel en de bedoeling is dat de jonge doelman achter Manuel Neuer wordt klaargestoomd tot de nummer een voor de toekomst. De overstap van de nu nog bij Schalke 04 spelende sluitpost heeft echter in de afgelopen maanden het nodige stof doen opwaaien en Bayern ziet zich donderdag door middel van een statement genoodzaakt om het voor Nübel op te nemen.

“Er is in de afgelopen weken veel geschreven over Alexander Nübel. Namens FC Bayern wil ik duidelijk maken dat degenen die de beslissingen nemen, waaronder hoofdtrainer Hansi Flick, erg blij zijn dat Nübel volgend seizoen speler van Bayern is”, wordt algemeen directeur Karl-Heinz Rummenigge geciteerd via de officiële clubkanalen.

“Hij is een van de beste jonge keepers in Europa en een belangrijke speler voor de toekomst van ons elftal. We hebben er vertrouwen in dat Manuel Neuer, met zijn kwaliteiten en ervaring, een belangrijke bijdrage zal leveren aan Nübels ontwikkeling. Verder willen we duidelijk maken dat FC Bayern geen denigrerende opmerkingen van de zaakwaarnemers van spelers over andere Bayern-spelers tolereert”, sluit Rummenigge af.

Met zijn laatste zin lijkt de directeur te doelen op uitspraken die de zaakwaarnemers van Sven Ulreich en Christian Früchtl, de huidige tweede en derde doelman van der Rekordmeister, in de afgelopen week deden in de Duitse pers. “Bayern is een op prestaties gericht gezelschap, waar beslissingen worden genomen op basis van sportieve verdiensten. We zullen zien wie er uiteindelijk achter Neuer op de bank komt te zitten”, werd Ulreichs vertegenwoordiger Julian Schwab enkele dagen geleden geciteerd door Kicker.

Christian Rößner, de zaakwaarnemer van Früchtl, deed hier in gesprek met de Abendzeitung nog een schepje bovenop. De verwachting is dat de twintigjarige doelman aankomend seizoen verhuurd zal worden: “Vanwege zijn kwaliteiten hoeft Christian niet te vluchten, in tegendeel. Wij zullen echter zeker niet de fout maken die Nübel en zijn adviseur hebben gemaakt om naar München te trekken en op de bank te belanden”, stelde Rößner.