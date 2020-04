‘Berghuis had twee wedstrijden minder nodig, maar maakte wel zeven penalty’s’

In Nederland mag tot 1 september niet worden gevoetbald vanwege de aanhoudende coronacrisis, waardoor het seizoen in de Eredivisie normaal gesproken niet kan worden afgemaakt. Mocht de KNVB de huidige jaargang vrijdag definitief schrappen, dan eindigt Cyriel Dessers met vijftien doelpunten bovenaan de topscorerslijst. De aanvaller van Heracles Almelo leek op deze manier een mooie transfer af te kunnen dwingen, maar gezien de huidige omstandigheden lijkt een zomers vertrek uit de Eredivisie er niet in te zitten.

"Dat er niet meer gevoetbald wordt, staat vast, en dat is voor de mensen en de maatschappij de juiste beslissing", concludeert Dessers in gesprek met De Telegraaf. "Maar vrijdag gaan ze (de KNVB, red.) pas beslissen over de kampioen, Europese tickets, degradatie, noem maar op. Voor Heracles maakt het niet uit, we staan achtste." Op persoonlijk vlak zal het wel een behoorlijke domper zijn. "Maar stel je voor dat ze het hele seizoen schrappen. Dan heb ik nul goals gemaakt! Dat zou heel spijtig zijn. Maar daar ga ik niet van uit."

Welke beslissing de KNVB ook neemt, Dessers omschrijft zichzelf wel gewoon als ‘topschutter’. "En het is ook verdiend, want ik sta al sinds eind november bovenaan. Als de competitie na dertien matchen was stopgezet, dan was het anders geweest. Maar nu waren we toch al 26 speeldagen ver." De bijbehorende huldiging in het stadion met supporters zal vanwege de coronacrisis niet plaatsvinden, weet ook Dessers. "Dat kan nu niet, maar hopelijk komt het er nog van en kan ik daar met die trofee in m’n handen staan."

Luuk de Jong en Dusan Tadic eindigden vorig seizoen op 28 doelpunten en ook dit seizoen is er geen duidelijke winnaar, want Feyenoord-aanvaller Steven Berghuis kwam net als Dessers tot 15 treffers. "Hij had er bij Feyenoord twee wedstrijden minder voor nodig, maar maakte wel zeven penalty’s, ik maar eentje", verduidelijkt de topschutter van Heracles. "Alle andere doelpunten waren veldgoals en vaak ook belangrijke goals, zoals eind februari tijdens onze 1-0 zege tegen Ajax."

Dessers, wiens contract bij Heracles nog twee jaar doorloopt, kan weinig zeggen over een eventuele transfer in de zomermaanden, nu er zoveel onzekerheid is over de start van het nieuwe seizoen. "Ik heb de ambitie om ooit in een van de vijf grote competities (Premier League, Serie A, LaLiga, Bundesliga en Ligue 1, red.) te spelen, maar het is zowat het slechtste moment ooit om een transfer te maken", verzucht de oud-spits van onder meer NAC Breda en FC Utrecht. "Door de crisis is er veel onduidelijkheid, zeker bij middenmoters in die grote competities. Dat is een beetje balen, maar zoiets heb je zelf niet in de hand."