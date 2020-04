Terry looft ‘nieuwe Hazard’: ‘Een godgegeven talent dat weinigen hebben’

Jack Grealish behoorde voor de uitbraak van het coronavirus steevast tot de uitblinkers van Aston Villa, waardoor de middenvelder van Aston Villa volgens verschillende Engelse media op de radar is verschenen van Manchester United. Assistent-manager John Terry, die nog een seizoen samenspeelde met Grealish bij the Villans, is ook onder de indruk en durft zelfs de vergelijking aan met Real Madrid-aanvaller Eden Hazard.

"Hij lijkt in zijn spel op Joe Cole en Hazard", verwijst Terry in een vraag-en-antwoordsessie op de website van Aston Villa naar enkele voormalige ploeggenoten uit zijn tijd als speler van Chelsea. "Jack is een natuurtalent net als Joe, een godgegeven talent dat niet veel mensen hebben. Maar Jack heeft dat talent zeker wel. Kijk alleen maar naar de manier waarop hij mensen passeert. Hij is snel, al valt dat weinigen op. Ik denk dat Jack dat zelf niet eens in de gaten heeft."

"Het is gewoon een uitzonderlijk talent", vervolgt Terry zijn lofzang op Grealish, die voor de coronacrisis tot 9 doelpunten en 8 assists kwam in 31 wedstrijden voor Aston Villa in alle competities. "Hij werd in de Championship vaak op brute wijze afgestopt en in de Premier League is dat niet anders. Verdedigers weten simpelweg niet hoe ze hem in bedwang moeten houden." Terry, sinds 2018 als assistent-manager werkzaam op Villa Park, denkt dat Grealish zijn plafond nog lang niet heeft bereikt.

"De meeste spelers ken je alleen van de buitenkant, maar als je ergens binnenkomt en dagelijks met een bepaalde spelers mag werken, dan zie je pas hoeveel talent zo iemand heeft", aldus de rechterhand van manager Dean Smith. "Jack is een fenomenaal talent. De afgelopen twee jaar is het echt een voorrecht gezien om zijn groei en ontwikkeling van dichtbij mee te maken. Hij heeft dit seizoen aan de hele wereld laten zien dat hij klaar is voor de stap naar de absolute top", zo besluit Terry.