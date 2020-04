‘Deyovaisio Zeefuik heeft naast PSV opties in Premier League en Ligue 1’

Deyovaisio Zeefuik maakt dit seizoen een uitstekende indruk bij FC Groningen en de prestaties van de rechtsback zijn niet onopgemerkt gebleven. Eurosport weet donderdag te melden dat er interesse is van meerdere clubs, waaronder PSV.

De Eindhovenaren lijken door de aanwezigheid van aanvoerder Denzel Dumfries voorlopig goed te zitten voor de positie rechts achterin. De Oranje-international is echter al enige tijd onderwerp van gesprek en kan naar verluidt op interesse rekenen van onder meer AC Milan. Als Dumfries inderdaad vertrekt, zou Zeefuik in beeld kunnen komen als zijn opvolger.

De door Ajax opgeleide vleugelverdediger is daarnaast volgens bovengenoemde sportzender in beeld bij het Engelse Southampton en het Franse Stade Reims. Eurosport bericht zelfs over ‘serieuze gesprekken’ tussen Groningen en deze twee laatste clubs. Zeefuik zou overigens herenigd worden met Kaj Sierhuis als hij voor Reims kiest. De spits maakte in januari de gang van Groningen naar Frankrijk.

Zeefuik speelt sinds begin 2018 voor de Trots van het Noorden, dat hem eerst een halfjaar van Ajax huurde en hem vervolgens definitief overnam. De 22-jarige rechtsback, die tot nu toe 73 wedstrijden speelde namens de Groningers, ligt nog vast tot medio volgend jaar.