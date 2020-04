‘Barcelona heeft ‘blitz’ van 60 miljoen bij hekkensluiter in gedachten’

Barcelona doet er alles aan om Sandro Tonali over te nemen van Brescia, zo weet Corriere dello Sport donderdag te melden. Er wordt gesproken over een ‘schokkend aanbod’ vanuit het Camp Nou van naar verluidt zestig miljoen euro. Op de burelen van Barcelona wordt Tonali, pas negentien jaar oud, zelfs al vergeleken met Sergio Busquets en Andrés Iniesta, die jarenlang het middenveld van de Catalanen regisseerde.

Barcelona is volgens bovengenoemde krant zelfs bereid om een linksback en een centrale middenvelder in de ‘blitz’ te betrekken, zonder dat daarbij specifieke namen worden genoemd. Hierdoor kan het totaalbedrag van de mogelijke deal tussen Brescia en Barcelona zelfs oplopen tot zeventig miljoen euro. Tonali, wiens contract bij de hekkensluiter doorloopt tot medio 2021, wordt in de Italiaanse media al enige tijd omschreven als de nieuwe ‘Golden Boy’, waardoor de middenvelder reeds is gelinkt aan onder meer Internazionale, AC Milan en Juventus.

Brescia-voorzitter Massimo Cellino liet zich vorige week tegenover Tuttosport uit over de groeiende belangstelling voor Tonali. "In januari vertelde een gerenommeerde club me dat ze Tonali graag wilden overnemen. Ik noemde niet direct een bedrag, maar stelde wel gelijk een vraag: ‘Laten jullie hem dan ook gelijk in de Champions League spelen?’ Ze zeiden dat Tonali het seizoen mocht afmaken bij Brescia. Toen zei ik meteen: ‘Nee bedankt, we praten in juli wel weer verder’. Ik kreeg vervolgens in februari weer een zeer serieuze aanbieding binnen, waar ik Tonali niet over heb geïnformeerd. Ik wilde hem namelijk in juni een verrassing bezorgen. De naam van de betreffende club kan ik niet verklappen. Helaas heeft het coronavirus alles op zijn kop gezet."

Volgens Corriere dello Sport is Paris Saint-Germain bereid om een hoger bod dan Barcelona neer te leggen bij Brescia voor Tonali. Technisch directeur Leonardo was in zijn tijd bij AC Milan al gecharmeerd van de middenvelder en de waardering voor de ‘nieuwe Pirlo’, zoals Tonali soms ook wordt genoemd, is niet verdwenen. Daarnaast is Inter een serieuze kandidaat om de jongeling binnen te halen. Trainer Antonio Conte dringt er naar verluidt steeds op aan bij CEO Giuseppe Marotta om contact op te nemen met Cellino om de mogelijkheden te bespreken.

Inter lijkt bij de belangstelling voor Tonali rekening te houden met het mogelijke vertrek van Lautaro Martínez, die hoog op het lijstje van Barcelona lijkt te staan. Mocht de ontsnappingsclausule van 111 miljoen worden geactiveerd voor de aanvaller, dan heeft Inter de financiële middelen om te voldoen aan de minimale vraagprijs van zestig miljoen euro. De grootmacht uit Milaan dacht tot nu toe aan een bedrag van tussen de 40 en 45 miljoen euro voor de spelmaker van Brescia. De laagvlieger wacht rustig af en hoopt het onderste uit de kan te halen bij een eventuele transfer van Tonali, zo benadrukt Corriere dello Sport.