Van Persie raakt juiste snaar: ‘Ik zei tegen hem: ‘Je klinkt als een loser’’

Robin van Persie zette bijna een jaar geleden een punt achter zijn loopbaan en de oud-aanvaller heeft als spitsentrainer bij Feyenoord inmiddels zijn eerste stappen op het trainerspad gezet. Van Persie is echter ook thuis bezig met coachen, zo blijkt uit een anekdote die hij vertelt bij de High Performance Podcast. De 102-voudig international voerde onlangs een gesprek met zijn zoon Shaqueel en merkte dat zijn woorden hun uitwerking niet misten.

“Dus mijn zoon speelt bij Feyenoord en hij moest tegen Ajax Onder-14. Hij zat op de bank, hij speelde niet. Op de terugweg in de auto was hij wat chagrijnig, een beetje teleurgesteld. Hij klaagde een beetje over de anderen, over de trainer, enzovoorts. Toen zei ik tegen hem: ‘Weet je, je klinkt als een loser. Als je op deze manier blijft praten, klinkt het alsof je verloren hebt. Je geeft hem de schuld, je geeft haar de schuld, je geeft dat de schuld, je geeft alles de schuld’”, blikt Van Persie terug.

“‘Maar ik hoor je niets over jezelf zeggen. Winnaars pakken zelf de regie, ze zoeken de fout bij zichzelf en kijken wat ze kunnen verbeteren. Dat is wat je zou moeten denken. Je moet jezelf de vraag stellen of je een loser bent, of een winnaar’”, gaat hij verder. “Ik zei tegen hem: ‘Mij maakt het niet uit. Ik ben je vader. Mijn enige taak, en de enige taak van je moeder, is om ervoor te zorgen dat je op je twintigste een goede jongen bent, dat je klaar bent voor het leven. Je mag je fouten maken, je mag doen wat je wil. Ik zal evenveel van je blijven houden.’”

“‘Het maakt mij niet uit of je wel of niet slaagt als voetballer. Maar jij zegt dat dit je passie is, daarom moet je zelf de regie grijpen en stoppen met klagen. Je klinkt als een loser. Het maakt mij niet uit als je een loser wil zijn, ik zal nog steeds van je houden. Maar als je een winnaar wil zijn, moet je zelf die controle pakken.’” Twee dagen later vergezelde Van Persie zijn zoon naar de training: “Mijn vrouw vroeg: ‘Waar ga je naartoe?’ En ik reageerde: ‘Ik wil deze training zien.’ Dus ik zat daar, het was koud, ik had een capuchon op. Ik zit te kijken en ik zie een tijger op het veld, rennen, werken. En ik dacht: ‘Oké, oké.’ Hij had door dat hij zelf de regie moest pakken. Hij is dertien jaar oud.”