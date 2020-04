AZ deelt contractverlenging uit: ‘Een echte clubman en enorm gedreven’

Michel Vonk is ook volgend seizoen de trainer van Jong AZ, zo maken de Alkmaarders via de officiële kanalen bekend. De 51-jarige oefenmeester heeft zijn aflopende contract met één seizoen verlengd. Vonk gaat bij Jong AZ, momenteel de nummer veertien van de Keuken Kampioen Divisie, vanaf de volgende jaargang geassisteerd worden door Kenneth Goudmijn.

“Bij AZ streeft iedereen ernaar elke dag beter te worden en leiden we spelers op voor Europees niveau. De vele talenten die wij hebben ontwikkelen zich goed en maken zichtbaar progressie. Het is mooi daar een bijdrage aan te leveren en ik kijk ernaar uit dat komend seizoen samen met Kenneth te doen. Hij beschikt net als ik over veel voetbalervaring, kent de visie van AZ door en door en heeft de afgelopen jaren laten zien goed uit de voeten te kunnen met jong talent”, zegt Vonk op de officiële website van AZ. Hij verwacht volgend seizoen met een jonge ploeg te werken, daar de landelijke Onder-19-competitie een Onder-18-competitie wordt.

“Veel jonge jongens gaan kennis maken met de wetten van het betaald voetbal. Dat is een grote overgang vanuit het jeugdvoetbal en gaat vaak met vallen en opstaan. Het is aan Kenneth, mij en de rest van de staf ze hierin te helpen en begeleiden, zodat zij zich zo goed mogelijk aanpassen en de volgende stap kunnen maken”, aldus Vonk, die eerder bij PSV (jeugdtrainer), Sparta Rotterdam (assistent- en hoofdtrainer), Telstar (hoofdtrainer) en sc Heerenveen (assistent-trainer) werkte.

“Michel is een echte clubman en een enorm gedreven trainer”, licht hoofd jeugdopleiding Paul Brandenburg het aanblijven van Vonk toe. “Hij kan bogen op een treinwagon aan ervaring in het Nederlandse en internationale voetbal, waarmee hij onze beloften iets extra's kan bieden. Zij komen net kijken op profniveau en zijn erbij gebaat iemand met veel expertise voor de groep te hebben staan die bovendien bekendstaat om het hanteren van een duidelijke structuur. We zijn blij dat de technische staf van Jong AZ met Michel en Kenneth ingevuld is. Het ziet er goed uit.”