‘Real Madrid neemt voorschot op transfer van vijftig tot zestig miljoen euro’

De naam van Eduardo Camavinga duikt de laatste weken steeds vaker op in het geruchtencircuit. Met name Real Madrid zou concrete belangstelling hebben voor de zeventienjarige middenvelder van het Franse Stade Rennes. Marca schrijft donderdagochtend dat ‘de weg vrij is’ voor de Koninklijke om aan de haal te gaan met Camavinga.

Real Madrid heeft Camavinga al een aantal jaar in het vizier, daar hij op vijftienjarige leeftijd al op de radar verscheen in de Spaanse hoofdstad. De Koninklijke besloot nog even te wachten met het vastleggen van de middenvelder, die dit seizoen zijn definitieve doorbraak bij Stade Rennes beleeft en voorlopig 36 officiële wedstrijden speelde. Camavinga is met zijn familie reeds op bezoek geweest bij Real Madrid, dat daarmee een voorschot zou hebben genomen op het binnenhalen van de jonge middenvelder.

Borussia Dortmund en Barcelona waren ook nadrukkelijk geïnteresseerd in de diensten van Camavinga, maar hebben zich teruggetrokken. Aanvankelijk was Stade Rennes geenszins van plan om de middenvelder te verkopen, maar de coronacrisis heeft de situatie behoorlijk doen veranderen. De club wordt in financieel opzicht hard geraakt, waardoor men Camavinga nu wel moet verkopen. Een aantal maanden geleden werd nog gesproken over een vraagprijs van honderd miljoen euro, maar dat lijkt in de huidige situatie niet meer haalbaar voor Stade Rennes. De Franse club zou nu mikken op een transfersom van zestig miljoen, al is Real Madrid ervan overtuigd dat dit bedrag verder zal zakken.

AS spreekt van een bedrag van vijftig miljoen, al zouden Juventus en Paris Saint-Germain ook nog in de race zijn. De Koninklijke wil sowieso afwachten hoe de transfermarkt door de coronacrisis gaat veranderen. Bovendien zou de entourage van Camavinga hem het liefst nog een jaar in Frankrijk willen zien spelen. Marca schrijft dat beide partijen daar een passende oplossing voor hebben, daar Real Madrid hem komende zomer al zou moeten overnemen om hem dan nog een jaar bij de Stade Rennes te laten spelen.