Vier ‘Covidiots’ van Arsenal in opspraak door negeren van lockdown

David Luiz, Granit Xhaka, Nicolas Pépé en Alexandre Lacazette hebben wat uit te leggen. De vier spelers hebben onlangs de richtlijnen van de Engelse regering wat betreft het coronavirus genegeerd, zo meldt The Sun. Luiz, Xhaka en Pépé hielden niet voldoende afstand bij een potje voetbal, terwijl Lacazette bij het schoonmaken van zijn auto over de schreef ging.

"Dank dat jullie dit onder de aandacht brengen", zo laat een woordvoerder van Arsenal aan de Engelse krant weten. "We gaan met onze spelers in gesprek. We delen jullie zorgen. We hebben bijvoorbeeld met Nicolas gesproken, die een huis deelt met sommige familieleden en die ook meededen. We hebben benadrukt dat iedereen de richtlijnen moet volgen."

Mensen in Engeland wordt verzocht zoveel mogelijk binnen te blijven vanwege het coronavirus. Tot op heden zijn er in Engeland ruim 18.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Pépé speelde op 15 april met wat vrienden een potje voetbal op een grasveld in Grahame Park in Londen. Luiz en Xhaka werden dinsdag eveneens betrapt op een veldje in Noord-Londen.

Lacazette werd maandag op de gevoelige plaat vastgelegd bij een autowasstraat, waarbij de spits van Arsenal erg dicht bij een werknemer van het bedrijf stond. "Ik was geschokt om te zien dat ze zo dicht bij elkaar stonden", vertelt een getuige. "Je auto laten schoonmaken kan je toch niet kwalificeren als een 'noodzakelijk' iets? Waarom deed Lacazette het zelf niet?"