Bale doet duizelingwekkende donatie vanwege ‘speciale plek in zijn hart’

Gareth Bale en zijn vrouw Emma hebben een donatie van maar liefst 500.000 pond (omgerekend 570.000 euro) gedaan aan het University Hospital of Wales in Cardiff. Het bestuur van het ziekenhuis maakt via zijn website bekend dat de aanvaller van Real Madrid op deze manier wil bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus. Er wordt gemeld dat er met de donatie van Bale ‘extra’s’ voor staf en patiënten kunnen worden geregeld.

“Hallo iedereen, ik wil in deze video iedereen binnen de NHS (National Health Service, het openbare gezondheidszorgstelsel van het Verenigd Koninkrijk, red.) bedanken voor zijn offers tijdens deze coronacrisis. Het University Hospital of Wales heeft een speciale plek in mijn hart, aangezien ik daar geboren ben. Mijn familie wil op deze manier zijn steun laten zien, keep up the good work en jullie doen het geweldig”, laat Bale in een video op het Twitter-kanaal van het bestuur van het ziekenhuis (Cardiff and Vale University Health Board) weten.

“Ik wil Gareth, Emma en de rest van de familie enorme bedanken voor de fantastische donatie. Het is geweldig om te horen dat ze ervoor hebben gekozen om iets terug te geven aan het lokale ziekenhuis, waar zij en hun vrienden of familie ooit geholpen zijn. Het is een erkenning voor het harde werk dat het personeel in onze ziekenhuizen op dit moment doet in deze moeilijke tijden”, geeft Len Richards, directeur van het Cardiff and Vale University Health Board, te kennen.

Ook Aaron Ramsey, ploeggenoot van Bale bij de nationale ploeg van Wales, heeft een donatie gedaan aan de NHS in Wales. De middenvelder van Juventus had al 10.000 pond (11.400 euro) gedoneerd de gezondheidszorg in Cardiff, maar heeft nu ook hetzelfde bedrag beschikbaar gesteld voor de gezondheidszorg in de omgeving van zijn geboortedorp Caerphilly. Bale en Ramsey voegen zich met de donaties in een rij met (oud-)voetballers die een fors bedrag doneerden in de strijd tegen het coronavirus, onder wie Josep Guardiola, Lionel Messi, Xavi Hernández en Robert Lewandowski.