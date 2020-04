‘Van Gaal zei dat ik de onderhandelingen met Ajax moest stoppen’

Edson Braafheid had in zijn loopbaan bij Ajax actief kunnen zijn. De 37-jarige linksback van het Amerikaanse Austin Bold FC vertelt in gesprek met Voetbal International dat hij in 2009 erg dicht bij een transfer naar de Amsterdammers was. Uiteindelijk koos de tienvoudig Oranje-international echter voor het Bayern München van trainer Louis van Gaal.

Braafheid maakte in het seizoen 2009/10 indruk bij FC Twente, waardoor diverse clubs belangstelling hadden. Ook het Ajax van coach Martin Jol had interesse en een overstap lonkte. "Ik was er al helemaal uit met Ajax. Martin Jol wilde me graag hebben", legt de routinier uit. "Deze keer waren de clubs akkoord, ik kreeg het contract door via de mail, maar er moesten nog een paar kleine details worden aangepast."

Braafheid kreeg destijds opeens een een telefoontje van zijn zaakwaarnemer. "Hij zei: Edson, je gaat het niet geloven maar Bayern wil je hebben. Ik was verrast, dus ik reageerde: Geen geintjes maken nu, Sigi. Maar het klopte, want niet veel later had ik ineens Louis van Gaal aan de lijn. Hij zei dat ik de onderhandelingen met Ajax moest stoppen zetten en dat heb ik gedaan", vertelt Braafheid.

Het dienstverband bij de Duitse grootmacht werd geen onverdeeld succes. De verdediger kwam uiteindelijk tot negentien optredens voor der Rekordmeister. "Ik begon heel goed bij Bayern", vervolgt Braafheid. "Het was voor mij natuurlijk een droom, ontzettend onwerkelijk, maar ik probeerde zo nuchter mogelijk te blijven. Dat ging prima alleen de resultaten vielen tegen, waardoor Van Gaal koos om te kiezen uit de jeugd van Bayern zoals David Alaba en Holger Badstüber, helaas."