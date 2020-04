Lisandro Martínez doet opvallende suggestie om titelstrijd te beslissen

De KNVB neemt vrijdag een beslissing over de Nederlandse profcompetities, maar lijkt door het verbod op vergunninghoudende evenementen tot 1 september geen andere keuze te hebben dan het seizoen te beëindigen. Ajax en AZ gaan momenteel samen aan kop in de Eredivisie, al hebben de Amsterdammers een beter doelsaldo. Als het aan Lisandro Martínez ligt, wordt er een beslissingswedstrijd om de landstitel gespeeld.

“Van wat ik begrijp, horen we vrijdag meer. Ik heb geen idee. Ik denk niet direct aan mezelf, ik ben niet egoïstisch. Als er een besluit genomen wordt, zal dat in iedere Europese competitie hetzelfde moeten zijn. Gezien het feit dat we in punten gelijkstaan met AZ, zou ik graag een beslissingswedstrijd spelen om te bepalen wie er kampioen wordt”, geeft Martínez te kennen in gesprek met TyC Sports.

Martínez verblijft momenteel nog altijd in Amsterdam. “Ik zit hier met mijn vriendin en kom de dagen wel door, met trainen en Netflix. Ik volg alles wat er in Argentinië gebeurt op de voet, ik kijk geen Nederlandse televisiezenders”, gaat de verdediger annex middenvelder van Ajax verder. “Ik heb continu contact met mijn familie. Het is moeilijk om zo ver weg te zitten, in situaties als deze zou je het liefst met familie willen zijn. Gelukkig gaat alles goed met ze.”

“Ik ben in mentaal opzicht sterk. Soms zijn er dagen dat je tot niets in staat bent, maar het gaat op zich prima”, zegt Martínez. Hij is bezig aan zijn eerste seizoen in dienst van Ajax en speelde tot dusver 41 officiële wedstrijden. “Ik wist dat ik naar een hele grote club kwam. Ik was gefocust en had besloten dat ik zou gaan spelen, daar heb ik keihard voor gewerkt. De eerste weken waren lastig, de trainingen zijn qua ritme heel anders. Alles draait om balcontrole. In de derde week begon ik me aan te passen aan de groep en na een vriendschappelijke wedstrijd heb ik mijn basisplaats veroverd.”