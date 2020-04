Ajax ‘ergert zich’ aan andere Eredivisie-clubs in financieel geschil

De Nederlandse regering gaf dinsdagavond aan dat het profvoetbal tot minimaal 1 september wordt stopgezet. Het is nu de vraag hoe de KNVB het seizoen wil afronden, welke club tot kampioen wordt uitgeroepen of niet, welke clubs Europees voetbal gaan spelen en welke clubs degraderen of promoveren. Ook de financiën gaan een probleem vormen, meldt De Volkskrant woensdagavond.

De club die zich volgend seizoen mag melden in de Champions League krijgt automatisch veel geld erbij, waarbij de andere clubs in de Eredivisie graag 'een eerlijke verdeling' zien. Bij Ajax, dat volgens de krant momenteel fors bezuinigt om aan zijn hoge financiële verplichtingen te voldoen, heerst naar verluidt irritatie over de vanzelfsprekendheid van deze gedachte.

Er leeft bij de huidige koploper van de Eredivisie 'ergernis over de automatische gedachte dat de huidige kampioen even miljoenen van de Champions League in de gemeenschappelijke pot stopt, terwijl Ajax begroot met deelname aan Champions League in het achterhoofd. Er is sowieso onderlinge kinnesinne over financieel beleid. De ene club is zuinig, de andere geeft gemakkelijker geld uit. Zuinige clubs vragen zich af waarom ze vrijgevige clubs zouden moeten redden', zo klinkt het.

Arno Vermeulen gaf woensdagavond in Studio Voetbal al aan dat clubs voor mogelijke financiële compensatie naar onder meer Ajax kijken, mede vanwege de aangekondigde noodfonds. "Daarbij wordt nadrukkelijk naar Amsterdam gekeken, maar Ajax heeft er nauwelijks op gereageerd. Iedereen erkent dat een noodfonds prettig zou zijn en clubs die gedupeerd worden hopen daar ook op. Zij hopen en verwachten eigenlijk ook een plannetje uit Amsterdam, maar daar blijft het relatief stil", aldus de commentator.