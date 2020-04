KNVB kan één besluit nemen zonder ‘bedolven te worden onder rechtszaken’

De KNVB neemt vrijdag een beslissing over de Nederlandse profcompetities. Door het verbod op vergunninghoudende evenementen is het tot minimaal 1 september niet mogelijk om, ook zonder publiek, profvoetbal te spelen. De Telegraaf schrijft dat de KNVB slechts één besluit kan nemen zonder te ‘worden bedolven onder verschillende rechtszaken’: het huidige seizoen nietig verklaren.

“In de ogen van diverse clubs hebben directeur Eric Gudde en consorten een dikke onvoldoende gescoord tijdens de coronacrisis, maar met een salomonsoordeel over de afhandeling van het seizoen 2019-2020 kan Gudde revanche nemen”, schrijft het dagblad. Er wordt gesteld dat Gudde slechts één besluit kan nemen: een streep door het huidige seizoen zetten. Er wordt gesteld dat dit de enige ‘objectieve beslissing’ is die de KNVB kan nemen, zonder ‘te worden bedolven onder rechtszaken’. ADO Den Haag heeft in Studio Voetbal al aangekondigd naar de rechter te willen stappen als de club moet degraderen.

Dat de KNVB in het amateurvoetbal op dezelfde manier heeft gehandeld, wordt een ‘niet onbelangrijke grond’ genoemd. Ondanks dat de clubs eerder de nadruk legden op het feit dat al driekwart van de competitie gespeeld is, vindt De Telegraaf dat de leiding van de KNVB moet beslissen. “De financiële afrekening komt op het conto van de profclubs. Kunnen die een greintje objectiviteit opbrengen, dan moet daar uit te komen zijn zonder rollebollend met elkaar over straat te gaan bij de verdeling van de euro’s.”

Het zou betekenen dat de Europese tickets op dezelfde manier als vorig seizoen verdeeld worden, terwijl SC Cambuur en De Graafschap niet promoveren. Het Algemeen Dagblad schrijft daarentegen dat de UEFA wil dat zoveel mogelijk de ranglijst wordt aangehouden, wat zou betekenen dat Ajax, AZ, Feyenoord, PSV en Willem II de Europese tickets zouden krijgen. Voor degradatie zouden er drie scenario’s liggen.

In het eerste scenario wordt de huidige ranglijst aangehouden, waardoor ADO en RKC Waalwijk degraderen en Cambuur en De Graafschap promoveren. Volgens het tweede scenario promoveert of degradeert het niemand, terwijl de KNVB in het derde scenario ‘de clubs consulteert en de meest gesteunde variant kiest’. Het Algemeen Dagblad benadrukt dat er vrijwel zeker geen Eredivisie-seizoen met twintig clubs afgewerkt gaat worden.