Derksen fileert ‘nobody’: ‘Het was werkelijk heel kinderachtig’

Johan Derksen en Willem Vissers vliegen elkaar de laatste dagen verbaal in de haren. Toen laatstgenoemde journalist in een column in De Volkskrant een open brief schreef naar de regering en onder meer verzocht om de accommodaties voor topsporters te openen en kinderen weer te laten sporten, haalde Derksen bij Veronica Inside uit naar Vissers. Nu de regering beide verzoeken heeft ingewilligd, haalt Vissers zijn gram via Twitter, iets wat Derksen koud laat.

"Johan Derksen noemde mij in zijn voetbalshow een 'lulkoek' en 'klinkklare onzin' uitkramende 'idioot'. Mijn twee verzoeken in een column (open accommodaties voor toppers, kinderen naar de sportclub) zijn ingewilligd. Ik zeg: lang leve de idioten van deze wereld", zo liet Vissers dinsdag na de persconferentie van premier Mark Rutte weten op Twitter.

Johan Derksen is genadeloos voor collega: ‘Het is dom gelul van een idioot’

Lees artikel

Derksen is niet onder de indruk van de repliek van Vissers. "Wat een onzin, topsport wordt helemaal niet toegestaan. Individueel trainen? Dat was al mogelijk. Je kon gaan fietsen, je kon gaan lopen... Maar het was gewoon heel ongepast dat Willem nobody, Willem Vissers, een open brief schrijft aan de minister-president over een heel serieus onderwerp."

"Het was werkelijk heel kinderachtig qua inhoud", vervolgt de analist woensdagavond voor de camera van Veronica Inside. "Het is een aanfluiting dat een krant als De Volkskrant dat gepubliceerd heeft. En als hij zijn gelijk wilt halen op Twitter, dan doet-ie dat lekker. Ik krijg er niets van mee. Het is dat jij het nu zegt, want ik Twitter niet", besluit Derksen.