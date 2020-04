‘Oranje-basisspeler op WK 2014 kan na crisis naar Major League Soccer’

Jonathan de Guzman kan in zijn geboorteland Canada aan de slag bij Toronto FC, zo meldt Kicker donderdagavond. De 32-jarige middenvelder is bij Eintracht Frankfurt volledig uit de gratie geraakt en is gezien zijn bijna transfervrije status een interessante speler voor de club uit de Major League Soccer. Toronto wil de overgang rondmaken zodra de coronacrisis op het Noord-Amerikaanse continent onder controle is.

De Guzman is van oorsprong Canadees, maar werd op twaalfjarige leeftijd opgenomen in de jeugdopleiding van Feyenoord en verwierf zodoende ook een Nederlands paspoort. In 2013 maakte de creatieve middenvelder zijn debuut voor Oranje en een jaar later nam bondscoach Louis van Gaal hem mee naar het WK. Op het eindtoernooi had De Guzman in de eerste twee wedstrijden van Oranje, tegen Spanje (1-5 winst) en Australië (2-3 zege), een basisplaats, maar die verloor hij gaandeweg aan Georginio Wijnaldum. Alleen in de troostfinale tegen Brazilië (3-0 winst) kreeg hij nog speelminuten van Van Gaal.

Na het WK raakte de interlandloopbaan van De Guzman al gauw in het slop: alleen in de oefeninterland tegen Spanje op 31 maart 2015 (2-0 zege) kreeg de middenvelder nog speelminuten in Oranje. In clubverband wisselde De Guzman de laatste jaren vaak van club. Zo kwam hij in de Serie A achtereenvolgens een seizoen uit voor Napoli, Carpi en Chievo, waarna hij in 2017 neerstreek bij Eintracht Frankfurt.

Hoewel De Guzman vanaf zijn begin in Duitsland geplaagd werd door blessures, kwam hij vorig seizoen tot een respectabel aantal van 28 Bundesliga-wedstrijden voor Eintracht, waarin hij 3 keer scoorde. Dit seizoen liep de Canadese Nederlander al vroeg een zware spierblessure op, waarna hij moeite had om terug te keren op het hoogste niveau. In de jaargang 2019/20 staat de teller van De Guzman op slechts één competitiewedstrijd en het is dan ook niet de verwachting dat Eintracht zijn aflopende contract wil verlengen.