Derksen gruwelt: ‘Ongekend als je die rare Trump als voorbeeld neemt’

Johan Derksen is niet verbaasd dat de Nederlandse overheid het profvoetbal tot 1 september heeft verboden. De analist zegt voor de camera van de Veronica Inside dat de regering en premier Mark Rutte goed hebben gehandeld met deze maatregel in de coronacrisis. Dat Bert van Marwijk juist pleitte voor een snelle herstart van de competities valt bij Derksen verkeerd.

"Ik las van de week een column van Bert van Marwijk (in de De Telegraaf, red.). Hij durfde te beweren dat de overheid de voetbalclubs financieel moest steunen, want voetbal was zo belangrijk in dit land. Ja, voetbal is een hartstikke belangrijke bijzaak, maar er zijn andere dingen die veel belangrijker zijn. En dan is het godsgeklaag dat-ie Donald Trump citeert."

De Amerikaanse president wil dat verschillende sportcompetities in de Verenigde Staten snel worden opgestart. "Trump heeft laatst staan te brallen dat hij ziek is van al die honkbalwedstrijden van tien jaar geleden (die op televisie worden uitgezonden, red.). Die wil weer topsport zien en zo stond Bert van Marwijk er ook in. Ik vind het al ongekend als je die rare Trump als voorbeeld neemt en hem citeert."

"Op het ogenblik zijn er andere prioriteiten in dit land dan de competitie afmaken en de problemen van de clubs en spelers. Je hebt het over een groepje van een paar duizend mensen. Er zijn andere categorieën, zoals de horeca of de ZZP'ers die met de rug tegen de muur staan. De voetballerij moet niet zeuren om een voorkeursbehandeling, het is onverantwoord", besluit Derksen.