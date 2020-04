Vertonghen licht tipje van de sluier op; reünie met Ajax erg onzeker

Jan Vertonghen weet nog niet waar hij volgend seizoen zal spelen. De centrale verdediger beschikt bij Tottenham Hotspur over een aflopend contract en de kans is aanwezig dat de Belg de Londense club na acht jaar gaat verlaten. Vertonghen vertelt in gesprek met Play Sports dat er, net als in januari, voldoende geïnteresseerde clubs voor hem zijn.

Vertonghen werd de voorbije maanden aan diverse clubs gelinkt, waaronder Ajax, Internazionale, Napoli en AS Roma. "Vanaf januari kon ik overal terecht en Tottenham was er ook nog altijd", begint Vertonghen. "Er was echt interesse van clubs die heel serieus was, clubs die ik ook serieus nam. Daar was ik heel blij mee. En toen kwam midden maart de lockdown in Spanje en Italië."

"Met die lockdown is er veel onzekerheid gekomen om de transfermarkten. Gek genoeg heeft dat positief gewerkt voor de interesse, want ik ben natuurlijk gratis en heel veel clubs hebben geen geld voor transfers. Op dat gebied is er eigenlijk alleen maar meer interesse gekomen. Ik wacht gewoon nog even af. Ik wil bij de juiste club tekenen en dat kan ook nog Tottenham zijn."

"Ik wil bij een club tekenen die nog heel veel ambitie heeft, dat heb ik ook nog. Ik wil nog een paar jaar op een goed niveau doorgaan", aldus de 32-jarige Vertonghen, die graag in Europa actief wil blijven en Europees voetbal wil spelen. "Mijn plaats bij de nationale ploeg is superbelangrijk. Ik wil op een zo goed mogelijk niveau actief blijven. Tottenham is een optie, maar ik moet ook verder kijken natuurlijk."

Vertonghen heeft een lijstje samengesteld met prioriteiten, waarbij onder meer 'een nieuwe taal leren' staat. Ajax lijkt zodoende af te vallen als optie. "Er staan vijf, zes dingen op: jezelf ontwikkelen, een nieuwe taal leren, Europees voetbal spelen, de familie moet het goed hebben, ik wil in een mooie stad wonen, mijn contractduur, het geld... Maar geld komt bij mij nooit op de eerste plaats. Spanje en Italië? Die competities lijken reëel."