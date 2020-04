‘‘Nederlandse Lukaku’ kan met prachtige statistieken naar Chelsea en Atlético’

Mohamed Sankoh kan deze zomer de overstap maken naar de Europese top, zo is de overtuiging van Goal. De zestienjarige aanvaller, die vanwege zijn imposante postuur en speelstijl veelvuldig vergeleken wordt met Internazionale-spits Romelu Lukaku, maakte dit seizoen grote indruk in de jeugdopleiding van Stoke City en heeft naar verluidt aanbiedingen op zak van Chelsea en Atlético Madrid.

Sankoh wordt beschouwd als het grootste talent uit de jeugdacademie van Stoke, dat in 2018 degradeerde uit de Premier League en dit seizoen op de zeventiende plek staat in de Championship. Sankoh, die nog niet gedebuteerd is op het hoogste niveau, imponeerde dit seizoen in de Onder-18 van Stoke met negen doelpunten en evenzoveel assists. De spits werd door Stoke in 2018 weggekaapt uit de jeugdopleiding van Sparta. Ook zijn broer Abdul maakte destijds de overstap van Rotterdam naar Engeland.

In 2019 won Sankoh met het Nederlands elftal het Europees kampioenschap voor spelers onder zeventien jaar. Het talent van Stoke City zat gedurende dat toernooi echter meestal op de bank achter de Ajax-spitsen Sontje Hansen en Brian Brobbey. Zodoende kwam Sankoh, die vanwege zijn roots ook kan kiezen voor een interlandloopbaan voor Sierra Leone, slechts tot één basisplaats en één invalbeurt op het jeugd-EK, waarin hij niet wist te scoren.

Mocht Sankoh naar Chelsea verkassen, dan komt hij in Londen meer jeugdige aanwinsten tegen. The Blues werkten de afgelopen maanden namelijk hard aan het binnenhalen van nieuw buitenlands talent. Zo slaagden de Engelsen er in maart in om Juventus en Internazionale af te troeven in de strijd om de zestienjarige Finse aanvaller Jimi Tauriainen van HJK Helsinki. Verder lijfde Chelsea de zeventienjarige Finse doelman Lucas Bergstrom in van TPS, terwijl de zeventienjarige Noorse aanvaller Bryan Fiabema van Trömsö overkwam.