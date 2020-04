De Ligt mist guilty pleasure in coronatijden; Nijhuis assisteert bij bevalling

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Matthijs de Ligt leende zich woensdag op de Instagram-pagina van zijn club Juventus voor een zogenaamde Q&A. De verdediger bekende onder meer pizza als favoriet eten te hebben, maar voegde er direct aan toe dat het voor een topsporter in coronatijden niet slim is om teveel van het deegwaar te nemen. De Ligt laat zijn guilty pleasure voorlopig dus links liggen.







Bas Nijhuis begon de dag woensdag iets anders dan gebruikelijk. De scheidsrechter assisteerde op zijn boerderij namelijk bij de geboorte van een lammetje.





De glimlach op het gezicht van David Neres verraadt het prachtige weer dat de laatste dagen boven Nederland hangt.





Jackie Groenen had deze week geen speciale plannen, maar doste zichzelf desondanks prachtig op voor een avondje op de bank.





José Enrique had deze week een routinecheck in het ziekenhuis. De oud-verdediger van onder meer Liverpool vocht in het verleden tegen kanker, maar werd in 2019 uiteindelijk gezond verklaard. Enrique keert iedere zes maanden terug in het ziekenhuis voor een controle, zo liet hij woensdag weten.





Ryan Donk meldde woensdag het verdrietig nieuws dat zijn oma is overleden, vermoedelijk ten gevolge van het coronavirus ('We had a wonderful grandmother, this awful disease took her life way to early').





Leandro Paredes en Raheem Sterling vermaakten zich woensdag in het zwembad met hun kroost.





Marten de Roon deed woensdag een helfdhaftige belofte via Instagram: als Atalanta de Champions League wint, trakteert de Nederlandse middenvelder 1000 mensen op zelfgebakken pizza.





Een leuk initiatief van AZ: spelers als Calvin Stengs voetbalden woensdag op anderhalve meter afstand met jongere fans van de club.





Neymar en Mohamed Salah lijken zich tijdens de coronacrisis prima aan hun trainings- en voedingsschema te houden.





De Braziliaanse voetbalicoon Kaká vierde woensdag zijn 38ste verjaardag.





Denny Landzaat werd woensdag gerepatrieerd vanuit Saudi-Arabië. De oud-voetballer was tot voor kort in dat land bij Al-Ittihad actief als assistent-trainer.