Steun voor ‘dikkere’ Sneijder: ‘Zuipen, drugs, meisjes, alles kwam voorbij’

Andy van der Meijde heeft zijn leven weer op de rit. De oud-voetballer zette tijdens zijn actieve voetbalcarrière de bloemetjes regelmatig buiten en ook na het beëindigen van zijn loopbaan was de voormalig Oranje-international op menig feestje te vinden. Van der Meijde begrijpt goed als voetballers na hun carrière in een zwart gat belanden.

De veertigjarige oud-aanvaller dook in 2010 nog op bij PSV, maar het avontuur bij de Eindhovenaren was ook weer snel voorbij. De oud-speler van Ajax, FC Twente, Internazionale en Everton moest zich voor de tweede keer oprichten. "Ik heb echt een week binnen gezeten", vertelt de zeventienvoudig international in gesprek met Voetbal International.

"Steeds diezelfde gedachten. Wat nu, Andy? Wat ga je doen? Ga je nog door met voetballen? Ik kon in Azerbeidzjan 1,2 miljoen euro verdienen in twee jaar. Maar ik wilde niet meer. Voor het eerst was het moeten echt helemaal weg. Ik moest altijd trainen, spelen, goed rusten en opletten wat ik at en dronk. Nou, dat laatste deed ik dan niet, haha", lacht Van der Meijde, die flink ging feesten.

"Ik had een groot appartement in Amsterdam. Het was feesten, feesten, feesten. Zuipen, drugs, meisjes. De hele mikmak kwam weer voorbij. Mooie tijd wel, want ik had een gevoel van vrijheid", memoreert Van der Meijde, die goed begrijpt wat Wesley Sneijder nu doormaakt. De oud-middenvelder werd na het beëindigen van zijn loopbaan regelmatig bespot op social media, omdat hij forser overkomt dan tijdens zijn carrière.

"Hij heeft zijn hele leven als een monnik geleefd en alles voor het voetbal gedaan", weet de voormalig buitenspeler. "Nu geniet hij lekker. Hij drinkt en vreet wat hij wil en wordt dikker. Daar hoor je dan iedereen over. Maar ik denk: Laat hem even lekker van het leven genieten en zeik niet zo. Hij hoeft niet meer voor Oranje te spelen", besluit Van der Meijde.