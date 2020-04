Arsenal is dichtbij eerste zomeraankoop: ‘Mijn zoon is inderdaad in gesprek’

Arsenal is inderdaad met Atlético Madrid in gesprek over de overgang van Thomas Partey, zo bevestigt diens vader Jacob Partey tegenover het Zuid-Afrikaanse radiostation Tru FM. De vader van de 26-jarige middenvelder zegt goede hoop te hebben dat zijn zoon volgend seizoen in het Emirates Stadium te bewonderen is.

Al sinds eind februari klinken geluiden vanuit Londen dat Arsenal van plan is om de transferclausule van Partey, die vijftig miljoen euro bedraagt, te lichten. "Ik heb mijn zoon gebeld naar aanleiding van de geruchten en hij heeft die bevestigd", aldus Jacob Partey. "Hij heeft me gezegd dat hij praat met Arsenal. Het hangt nu af van de voorwaarden die Atlético Madrid zal stellen om hem te laten gaan."

De vader van de dynamische middenvelder zou een overstap van zijn zoon naar Engeland van harte toejuichen. "Ik zou er blij mee zijn, maar hij zegt dat afhangt van de eisen van Atlético. Als hij naar Arsenal gaat, krijgt de club er in één klap een hoop supporters uit Ghana bij." Partey geldt als een van de sterspelers van het Afrikaanse land, waarvoor hij in 26 interlands 9 keer scoorde. Bij Atlético Madrid is de international sinds drie seizoenen verzekerd van een basisplaats.

Eerder berichtte The Guardian dat de Spaanse grootmacht er alles aan doet om onder het vertrek van Partey uit te komen. Atlético zou zijn speler een nieuw contractvoorstel hebben gedaan, waarmee diens ontsnappingsclausule verhoogd zou worden naar honderd miljoen euro. Bovendien kan Partey daarbij een flinke salarisverhoging tegemoetzien: zijn huidige weeksalaris van 75.000 euro zal dan verdubbeld worden tot 150.000 euro. Verder wordt zijn contractduur dan met twee jaar verlengd tot medio 2025.