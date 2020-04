Van Gelder onthult enorm ‘spel’: ‘Dit is toch pijnlijk wat je vertelt, Jack?’

De Nederlandse regering heeft dinsdagavond bekendgemaakt dat er tot 1 september geen profvoetbal wordt gespeeld vanwege de coronacrisis. Wekenlang was het onzeker of de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie nog zouden doorgaan en de KNVB kreeg veel kritiek vanwege de zogenaamde lakse houding. Jack van Gelder begrijpt het reilen en zeilen van de voetbalbond echter wel en onthult dat er achter de schermen veel meer speelde.

"Er heeft een heel spel op de achtergrond gespeeld", laat de presentator woensdagavond weten bij het nieuwe programma Paniekvoetbal van Ziggo Sport. "Met name De Telegraaf heeft er heel erg op aangedrongen om de knoop door te hakken. Eric Gudde (directeur KNVB, red.), je bent een slappe lul en weet ik veel wat."

Nijland blikt vooruit: 'In dat geval is Ajax de logische nummer één'

"Dat kon je wel zeggen, maar er is een heel ander spel op de achtergrond gespeeld", vervolgt Van Gelder. "Als de KNVB, dan wel de clubs, de stekker uit de competitie hadden getrokken voordat dit decreet was gekomen van de premier (Mark Rutte, red.) en het kabinet, dan had FOX Sports zijn geld teruggeëist. (...) Het ging om vrij veel geld. Het ging om een formele stap van de KNVB."

"Die stap wordt vrijdag definitief. Nu kan men wijzen op de woorden van Rutte, dus is het geld nu gedekt voor de clubs", aldus Van Gelder. Jan van Halst vindt de woorden van Van Gelder 'pijnlijk'. "Het is toch pijnlijk wat je nu vertelt, Jack? Dat De Telegraaf dit niet communiceert naar de achterban? Dit weten zij ook?!", zegt de analist over de rol van de krant.

"Misschien waren ze er wel niet van op de hoogte", reageert Van Gelder met enige terughoudendheid. "Ik vond het een best harde aanval op de bestuurders die het ook hartstikke moeilijk hebben. En of ze nou goed of slecht zijn: dat is een andere discussie, die kunnen we in de toekomst wel voeren. Maar in dit geval denk ik dat de KNVB het gewoon goed heeft gedaan."