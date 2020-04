‘Jongste makelaar van Nederland’ (22) zat ineens aan tafel met Mourinho

Nathan van Kooperen is waarschijnlijk de jongste zaakwaarnemer van Nederland. De 22-jarige belangenbehartiger van onder anderen Steven Bergwijn, Edson Álvarez en Joshua Brenet was al bij aardig wat transfers betrokken , zoals bij de overstap van Bergwijn van PSV naar Tottenham Hotspur afgelopen transferperiode. In gesprek met De Telegraaf blikt Van Kooperen terug op de gesprekken met de Londense club.

"Dan zit je ineens in Londen aan tafel bij Tottenham, met José Mourinho bijvoorbeeld", memoreert Van Kooperen het onderhoud met de manager van Tottenham. "Dat maak je niet elke dag mee. Hoe dat gaat? Het was eerst kennismaken. Vanuit de kant van club wordt verteld waarom ze de speler graag willen. Hoe hij (Mourinho, red.) hem ziet, waarom hij hem bij de club wil hebben. Hij zei bijvoorbeeld dat hij hem al langer volgt en kent en al langer gecharmeerd van hem was."

"Of ik dan onder de indruk ben van Mourinho? Tuurlijk. Het is Mourinho, hè?! Maar er wordt wel stevig onderhandeld", lacht de jonge zaakwaarnemer, die ook de vraag krijgt hoeveel hij verdient. "Ehm, dat vind ik een beetje een gevoelige vraag. Dat houd ik liever privé. Natuurlijk zijn er spelers die in één keer naar een topclub gaan en er in één keer geld verdient wordt, maar er zijn ook spelers die echt een ontwikkeling doormaken. Dat vind ik mooi om te zien."

De zaakwaarnemer begrijpt dat spelersmakelaars soms kritiek krijgen omdat ze zogenaamd snel geld verdienen. "Je hebt veel goede makelaars, maar ook een hoop die meer aan zichzelf denken. Maar mensen onderschatten ook wel ons werk. Er komt zoveel meer bij kijken dan een handtekening onder een contract zetten. Je probeert hem wegwijs te maken, je kijkt naar een huis, je gaat met hem mee voor zijn auto, zorgen dat zijn administratie op orde is... Als je ziet hoeveel een makelaar doet voor een speler en hoeveel tijd we erin investeren, dan snap ik de kritiek niet."