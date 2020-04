‘Ik had bij goede Eredivisie-clubs kunnen trainen, maar hier is meer mogelijk’

Hedwiges Maduro zetten zijn eerste stappen als trainer in de jeugdopleiding van Almere City FC en onlangs werd bekend dat hij als trainer van het Onder-21-elftal zijn eerste klus als hoofdcoach te pakken heeft. In onderstaande video vertelt Maduro onder meer over zijn keuze voor Almere City, maar ook over zijn ambities en over zijn bewondering voor Dick Advocaat.

