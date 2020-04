Driessen: ‘AZ is dan een slachtoffer, die moeten voorronde Europa League in’

Minister-president Mark Rutte liet dinsdagavond op een persconferentie weten dat er tot 1 september niet mag worden gevoetbald in Nederland. Het seizoen in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie lijkt hierdoor definitief geschrapt te worden en Valentijn Driessen verwacht dat de KNVB het besluit hierover vrijdag wereldkundig maakt. De chef voetbal van De Telegraaf vindt dat de Europese plaatsen moeten worden verdeeld aan de hand van de ranglijst van de jaargang 2018/19.

"De KNVB kan vrijdag maar een ding beslissen: Door de huidige stand moet een groot kruis", zo stelt Driessen woensdagmiddag in een analyse over de staat van de Eredivisie. "Gewoon als nietig verklaren deze competitie, want je kunt wel allerlei dingen gaan verzinnen, maar de KNVB heeft zelf een bestuurlijk precedent geschapen. In het amateurvoetbal zijn alle wedstrijden als niet gespeeld verklaard, dat moet je dan ook in het betaald voetbal doen."

"Dan vallen er slachtoffers, maar dan is er in ieder geval geen willekeur", vervolgt Driessen. "Dan weet iedereen waar hij aan toe is. Met willekeur krijg je heel snel dat clubs naar de rechter stappen. Als je tegen ADO Den Haag (de huidige nummer zeventien, red.) zegt: ‘Jullie degraderen’, dan zeggen zij gelijk: ‘Maar we hebben nog acht wedstrijden om ons veilig te spelen, jullie kunnen ons niet laten degraderen." Driessen draagt gelijk een oplossing aan. "Gewoon de competitie als niet gespeeld beschouwen en terug naar 1 juni 2019. En vanaf dat moment gaan we door."

In dat geval gaat Ajax, de kampioen van vorig seizoen, rechstreeks naar de Champions League. "PSV gaat dan naar de voorronde van de Champions League en Feyenoord, AZ en FC Utrecht naar de voorronde van de Europa League", aldus Driessen, die ook wel weet wat er met de degradatieplaatsen moet gebeuren. "ADO en RKC Waalwijk (de nummer achttien, red.) blijven erin en SC Cambuur en De Graafschap promoveren niet. Dat zou het meest eerlijke verhaal zijn. Dan blijven er achttien teams in de Eredivisie spelen en niet twintig."

Driessen snapt wel dat AZ niet blij is met het definitief schrappen van de huidige jaargang, daar het elftal van trainer Arne Slot, in punten (56) gelijk met koploper Ajax, vorig seizoen afsloot op de vierde plaats. "De KNVB moet leiderschap tonen, maar er zijn natuurlijk slachtoffers. AZ is natuurlijk een slachtoffer. Die gaan voorronde Europa League spelen, terwijl ze nu op een plaats staan die ze in de voorronde van de Champions League brengt. Ze hebben een geweldig seizoen gedraaid, maar uiteindelijk moeten ze het doen met slechts complimenten. Daar koop je natuurlijk geen brood voor."

